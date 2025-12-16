Нейтрализация дрона произошла вдали от населённых пунктов

Министерство обороны Турции опубликовало пресс-релиз по факту инцидента с беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) в Чёрном море, произошедшим 15 декабря. Турецкие военные обнаружили над акваторией беспилотник, приближающийся к воздушному пространству страны. В ходе обнаружения дрона было принято решение поднять по тревоге истребители F-16 для реагирования на потенциальную угрозу.

Турецкие военные пришли к выводу, что БПЛА, по всей видимости, вышел из-под контроля (подавлен средствами радиоэлектронной борьбы или повреждён). По этой причине принято решение нейтрализовать дрон, чтобы избежать негативных последствий. Сбитие БПЛА произошло в районе, отдалённом от населённых пунктов.

В Анкаре не сделали никаких уточнений относительно принадлежности БПЛА к одной из стран, чьи территории прилегают к Чёрному морю. Исходя из этого можно сделать вывод, что дрон не был идентифицирован или турецкая сторона решила скрыть информацию по дипломатическим соображениям.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда Турция сталкивается с дронами у своих территорий. При этом обычно речь шла о морских беспилотниках или их обломках, которые выносило на берег моря. Другие черноморские страны, включая Болгарию, тоже сталкиваются с аналогичными инцидентами.