Всего за 7 лет было передано 44 танка

Компания KNDS Deutschland (Германия) объявила о завершении поставок немецких танков Leopard 2A7HU (венгерская модификация) Венгрии, заказанных ещё в 2018 году. Суммарно венгерской армии было поставлено 44 танка.

На фоне этого события 1-я бронетанковая бригада Вооружённых сил Венгрии провела небольшой военный парад, продемонстрировав полученную современную бронетехнику немецкого производства. На церемонии присутствовали различные венгерские чиновники и представители немецкой компании.

Таким образом, на поставку 44 танков Leopard 2A7HU понадобилось ровно семь лет. При этом следует подчеркнуть, что все поставки происходили без задержек, в соответствии изначальным планом завершения поставок в 2025 году. Подписанный в 2018 году контракт также включал продажу Венгрии 12 поддержанных танков Leopard 2A4, 20 самоходных артиллерийских установок PzH 2000 и пяти бронированных ремонтно-эвакуационных машин. Стоимость сделки официально не раскрывается, но, по данным различных СМИ, варьируется от 560 миллионов до 1,3 миллиарда долларов за всю вышеупомянутую военную технику.