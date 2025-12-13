Сайт Конференция
Nacvark
В Эстонии начинают возводить бункеры на границе с Россией
При этом строительство идёт гораздо медленнее, чем планировалось изначально

В Эстонии подрядчики правительства приступили к установке первых бетонных бункеров на юго-восточной границе с Россией. Строительство происходит в рамках планов эстонских властей по возведению многоуровневой оборонительной линии, включающей, в том числе бункеры, способные выдержать попадание артиллерийского снаряда калибра 152-мм.

Строительство бункеров происходит с задержкой, но, несмотря на это, эстонское правительство рассчитывает завершить установку 28 бункеров до конца года. Всего в рамках первого плана запланировано строительство 600 бункеров (28 уже законтрактовано). Пресс-секретарь Эстонского центра оборонных инвестиций Крисмар Розин в интервью Defense News подтвердил, что сроки строительства остаются неопределёнными из-за сложностей в закупках.

Дело в том, что изначально, когда Таллин разместил тендер на строительство бункеров, подрядчики выдвигали предложение с высокой стоимостью, которое правительство не могло принять. Высокая стоимость была обусловлена отсутствием подробной информации о состоянии грунта на границе, включая опасения, что бункеры придётся строить в болотистой местности. В конечном итоге эстонским властям пришлось вносить изменения в тендерные закупки, а тендер на строительство 572 бункеров только планируют провести к концу года.

#россия #эстония
Источник: defensenews.com
