По всей видимости, компания пытается привлечь внимание Европы к своей разработке

Компания General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI) представила на аэродроме Оберпфаффенхофен в Германии свою концепцию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Gambit, известных ещё как беспилотные самолёты для поддержки операций пилотируемой авиации. Представленная концепция поддерживает европейскую систему управления полётами, что делает её подходящей для обеспечения возможностей вооружённых сил стран Европы.

GA-ASI провела демонстрацию своих технологий для привлечения внимания к обретённым навыкам по созданию беспилотных самолётов поддержки, в частности, для США. Как сообщает издание Hartpunkt, в Германии завершают работу над технической документацией для собственного «истребителя-бомбардировщика» (фактически – беспилотного самолёта поддержки со специальными возможностями), что могло заинтересовать американскую компанию.

Ранее компания GA-ASI уже представляла БПЛА Gambit на своём официальной сайте, подчеркнув готовность сотрудничества с другими странами для разработки беспилотных самолётов под их нужды. На основе этого дрона разрабатывается YFQ-42 для ВВС США в рамках программы Collaborative Combat Aircraft (CCA).