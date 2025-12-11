Об этом сообщает местное издание Kathimerini со ссылкой на решение Правительственного совета по национальной безопасности

Правительственный совет по национальной безопасности Греции одобрил приобретение у компании Elbit Systems (Израиль) реактивных систем залпового огня (РСЗО) PULS. Всего будет заказано 36 систем стоимостью 691 миллион евро.

Соглашение с Elbit Systems будет предусматривать производство на территории Греции. Речь идёт не о полноценном переносе производства, а о частичной локализации определённых производственных этапов. По словам министра обороны Никоса Дендиаса, будет предусмотрено как минимум 25-процентное участие компаний греческого оборонно-промышленного комплекса.

Власти Греции ещё в 2020 начали прорабатывать возможность приобретения израильских систем вооружения. Позже появилась информация о том, что страна заинтересована израильскими РСЗО PULS и системой противовоздушной обороны «Праща Давида». Военное сотрудничество между странами было осложнено активной фазой боевых действий в секторе Газа, из-за чего страны Европы начали предпринимать меры по оказанию давления на Израиль, отказываясь от закупок. Несмотря на это, Афины полностью не отказались от своих планов по приобретению РСЗО PULS, учитывая конкурентоспособные цены, передачу технологий и возможности совместного производства.