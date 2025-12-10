Сайт Конференция
Bloomberg: В Германии планируют выделить €52 млрд на закупку вооружений
Уже на следующей неделе Бундестаг одобрит 29 крупных контрактов

Издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, пишет, что парламент Германии уже на следующей неделе должен одобрить 29 крупных контрактов на закупку нового вооружения для Вооружённых сил Германии. Суммарно речь идёт о 52 миллиардах евро финансирования, необходимых в рамках стратегии Бундесвера по трансформации в сильнейшую армию в Европе.

По данным издания, финансирование охватывает широкий спектр закупок, включая 22 миллиарда евро на базовое военное снаряжение и обмундирование (элементы формы и другое) для новобранцев, а также 4,2 миллиарда евро на боевые машины пехоты Puma, 3 миллиарда евро на пусковые установки и перехватчики Arrow-3 большого радиуса действия. Ещё 1,6 миллиарда евро потратят на спутниковые системы.

Отмечается, что это будет как самое большое количество одобренных крупных заказов, так и самая высокая их стоимость. Примечательно, что новое оружие для Бундесвера составит примерно десятую часть от общего федерального бюджета Германии на этот год. Стоит понимать, что закупки имеют долгосрочный характер, поэтому 52 миллиарда евро будут потрачены не за один год.

Как известно, правительство Германии отменило «долговой тормоз», чтобы брать взаймы для поддержания экономики, увеличения расходов на оборону и оказания военной помощи Украине. До этого года немецкое правительство имело ограниченные возможности по финансированию.

#германия #бундесвер
Источник: bloomberg.com
