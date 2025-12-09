Об этом сообщил президент США Дональд Трамп (Donald John Trump)

Президент США Дональд Трамп (Donald John Trump) заявил, что сообщил председателю КНР Си Цзиньпину (Xi Jinping) о готовности разрешить американской компании NVIDIA поставлять на рынок Китая процессоры H200, используемые в области искусственного интеллекта. Аналогичный подход будет применяться к другим компаниям отрасли – AMD, Intel и другие.

При этом Вашингтон будет взимать с импорта 25-процентную пошлину. По его словам, такое соглашение позволит поддерживать рабочие места в США, увеличит производство чипов, а также принесёт пользу американским налогоплательщикам. Трамп утверждает, что Си Цзиньпин одобрил такой формат сотрудничества.

Дональд Трамп подчеркнул, что NVIDIA продолжает двигаться вперёд, представляя чипы Blackwell и Rubin, но ни один из них не является частью сделки с Китаем.

Ранее была информация о том, что США разрешили поставки передовых полупроводников в Саудовскую Аравию и ОАЭ. Объём разрешённого экспорта равен 35 тысяч чипам, эквивалентным Blackwell от компании NVIDIA. В то же время Китай, как упоминалось выше, не получит доступ к чипам Blackwell.