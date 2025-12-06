Сайт Конференция
Nacvark
Норвегия планирует приобрести у Германии ещё две подводные лодки
Страна уже заказала четыре немецкие подлодки

В парламент Норвегии (Стортинг) было внесено предложение норвежского правительства об увеличении заказа на подводные лодки. Страна уже заказала у судостроительной компании Thyssenkrupp Marine Systems (Германия) четыре подлодки, но Генеральный штаб рекомендует увеличить заказ на два судна, чтобы сформировать подводный флот из шести современных подлодок.

Министр обороны Торе О. Сандвик разделяет позицию военных, напоминая, что Норвегия является «глазами и ушами» НАТО на севере. По его мнению, увеличение численности подводного флота позволит продемонстрировать военные возможности в рамках НАТО, а также усилить мониторинг и сдерживание в непосредственной близости от страны.

Приобретение двух дополнительных подлодок обойдётся Осло ещё в 46 миллиардов норвежских крон (около 4,6 миллиарда долларов), включая НДС и непредвиденные расходы. Такая сумма обусловлена ростом стоимости подводных лодок и связанных с ними систем вооружения в результате подорожания критически важного сырья и военного оборудования по сравнению с моментом подписания контракта на первые четыре подводные лодки в 2021 году. Помимо этого, Норвегия также помогает Германии инвестировать в расширение судостроительных мощностей, чтобы поставка была осуществлена в оговоренные сроки. Первая немецкая подлодка будет передана Норвегии в 2029 году.

#германия #норвегия #подлодка
Источник: regjeringen.no
Написать комментарий (0)
