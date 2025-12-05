Шведская армия станет первым в Европу эксплуатантом американских наземных дронов

Компания Textron Systems (США) объявила о продаже наземных роботизированных комплексов RIPSAW M3 правительству Швеции, которое станет первым в Европе покупателем американских дронов данного типа. Разработка компании представляет собой беспилотное наземное транспортное средства, обладающее возможностями для установки модульной полезной нагрузки.

В пресс-релизе компании подчёркивают, что RIPSAW M3 идеально подходит для выполнения задач в сложных климатических условиях и на сложных рельефах, поэтому наземный дрон обеспечит шведским вооружённым силам высокий уровень эффективности. Заряда дрона весом 6 тонн хватает для того, чтобы преодолеть почти 300 километров со скоростью 50 километров в час. Пример оборудованного RIPSAW M3Textron Systems разрабатывает линейку наземных дронов RIPSAW, которые на текущий момент представлены в пяти моделях. Модель M5 представляет собой экспериментальный лёгкий танк с функцией автономного управления, в то время как M3 зарекомендовал себя как надёжная платформа, которую может использовать для проведения медицинских эвакуаций, доставки боеприпасов или установки малокалиберных вооружений..