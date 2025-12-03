Такое решение открывает канадским компаниям возможность получить новые заказы от европейских страна

В Европейском союзе планируют осуществить перевооружение в рамках программы SAFE, предусматривающей выделение кредитов в размере 150 миллиардов долларов на реализацию различных оборонных программ. Даже евроскептики вроде Венгрии и Словакии положительно отнеслись к инициативе, решив воспользоваться льготным кредитом для приобретения нового вооружения. Основное условие инструмента SAFE – приобретать оружие только у европейских производителей.

На сайте Европейской комиссии объявили о соглашении, которое позволяет Канаде присоединиться к программе SAFE. Страна хоть и не получит льготный кредит от Брюсселя, но канадские компании смогут заработать на перевооружении Европы, поскольку оружие их производства может быть приобретено европейскими странами в рамках кредитных средств SAFE.

Премьер-министр Канады Марк Карни отметил, что достигнутое соглашение обеспечивает более тесное сотрудничество в области закупок открывает перед канадскими производителями огромные возможности для создания и экспорта канадских технологий и оборудования, в частности, артиллерийских снарядов, ракет и беспилотников.

Пока непонятно, на каких условиях Канада была включена в программу SAFE, но от Великобритании, пытавшейся присоединиться к инициативе, потребовали платёж в размере 6,75 миллиардов евро, от чего Лондон отказался.