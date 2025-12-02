Литовские власти запросили новые санкции против Минска, поскольку метеозонды используются в целях контрабанды

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала введение новых санкций против Белоруссии, запрошенных президентом Литвы Гитанасом Науседой. Усиление санкционного режима против Минска обусловлено недавними инцидентами с аэростатами, использующимися на границе Белоруссии и Литвы для транспортировки контрабандных грузов. Европейский чиновник подчеркнула солидарность с Литвой, добавив, что осуждает «гибридные атаки со стороны Белоруссии».

Литовские власти обвиняют Минск в недостаточных мерах по предотвращению инцидентов на границе, связанных с переправкой контрабанды через воздушное пространство. Контрабандисты загружают на метеозонды контрабанду, после чего отправляют их в сторону Литвы, где груз приземляется и впоследствии распространяется на литовских территориях.

Ранее была информация о том, что правительство Литвы обращалось к Европейской комиссии с просьбой оказать содействие возвращению из Белоруссии литовских грузовиков и полуприцепов, которым запрещено движение. Упоминалось также обострение ситуации с аэростатами, что и послужило формальным поводом для поднятия вопроса о новых санкциях.