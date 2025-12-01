Сайт Конференция
Nacvark
Bloomberg: Индия планирует приобрести у России истребители Су-57 и ЗРК С-500
Страна неоднократно импортировала российское вооружение с последующей локализацией производства

Издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, пишет, что власти Индии планируют начать переговоры о приобретении у России истребителей Су-57 и зенитно-ракетных комплексов С-500. По данным издания, об этом Нью-Дели попросили военные, которые столкнулись с нехваткой военной авиации.

В материале издания напоминают о том, что Индия является одним из крупнейших импортёров российского вооружения. Страна неоднократно приобретала российские системы противовоздушной обороны, истребители и другое вооружение с последующей локализацией производства на своей территории. При этом, как подчёркивает Bloomberg, крупная закупка российского оружия может усложнить проведение Нью-Дели переговоров с США относительно торгового соглашения.

Источники издания акцентируют внимание на том, что просьба индийских военных приобрести российские истребители и зенитно-ракетные комплексы подтверждает их возможность без труда освоить новое вооружение. Помимо прочего, компания Hindustan Aeronautics Limited сможет обслуживать и поддерживать в рабочем состоянии новый парк российской техники, что также является важным преимуществом.

#россия #индия #су-57 #с-500
Источник: bloomberg.com
