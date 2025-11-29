Он построен по лицензии от компании Leonardo

Компания PZL Świdnik (Польша) построила первый польский многоцелевой вертолёт AW149, построенный по лицензии от итальянской Leonardo, передав его 25-й воздушной кавалерийской бригаде Вооружённых сил Польши. Об этом сообщает Министерство обороны страны в своём пресс-релизе.

Отмечается, что это фактически новый вертолёт, сконфигурированный под нужды польской армии, построенный в рамках партнёрства между PZL Świdnik и Leonardo. Суммарно Варшава приобрела 32 таких вертолёта, 22 из которых будут построены на собственной производственной линии к 2029 году, а 10 уже были переданы Италией.

Следует подчеркнуть, что в Польше осуществляют только сборку, интеграционные работы, установку вооружения, испытание, обслуживание и долгосрочную поддержку вертолёта. Это стало возможным с 2024 года, когда польские специалисты прошли обучение на предприятии Leonardo.

AW149 будет использоваться польскими военными для оказания огневой поддержки, проведения медицинских эвакуации, десантных операций, транспортировки грузов и операций, связанных с обеспечением логистики. Вертолёт придерживается модульного подхода, поэтому его можно оснастить различными специализированными системами в кабине или на внешних точках подвески в зависимости от выполняемой задачи.