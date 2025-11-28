Средства используют для более приоритетных программ

Министерство обороны Великобритании отказалось от модернизации фрегата HMS Iron Duke (F234) Королевских Военно-морских сил из-за высокой стоимости. Об этом сообщает издание UK Defence Journal, ссылаясь на ответ государственного министра по оборонной готовности и промышленности Люка Полларда на депутатский запрос депутата Бена Обизе-Джекти.

Власти провели детальную оценку целесообразности модернизации, придя к выводу, что она не оправдывает себя. Поллард отметил, что оборонное ведомство регулярно проводит оценку программ по модернизации, чтобы гарантировать их эффективность с учётом текущих реалий. Основным аргументом в случае с HMS Iron Duke было то, что оставшийся срок службы платформы, время, необходимое для завершения переоборудования, и конкурирующие эксплуатационные приоритеты не оправдывают дополнительных затрат или длительного периода простоя. Проще говоря: нет смысла вкладывать деньги в устаревший фрегат, который в конечном итоге простоит оставшийся срок эксплуатации на верфи из-за работ по модернизации.

Изначально военные планировали установить на HMS Iron Duke буксируемую гидроакустическую систему типа 2087 с другого списанного фрегата. На тот момент такая задумка казалась целесообразной, но со временем идея утратила смысл. По этой причине средства будут перераспределены на более приоритетные программы.