В Варшаве сочли предложение Стокгольма наиболее приемлемым

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, чьи слова приводит издание Reuters, объявил о выборе компании Saab в качестве поставщика трёх подводных лодок в рамках польской программы Orka («Косатка»). Страны заключат межправительственное соглашение, как это требовали в Варшаве.

Польский министр объясняет решение тем, что предложение Швеции оказалось лучшим с точки зрения всех критериев, сроков поставки и операционных возможностей, особенно в Балтийском море. Стоимость соглашение оценивается в 10 миллиардов польских злотых (около 2,7 миллиарда долларов). Поставки ожидаются к 2030 году, если уже в следующем году стороны официально заключат соглашение.

Как позже сообщила компания Saab, польская сторона выбрала подводные лодки типа A26 водоизмещением 1930 тонны. Речь идёт о новейших подлодках, которые пока что находятся на этапе строительства. В рамках данного сотрудничества Швеция передаст свои знания и технологии Польше, наладив сотрудничество с промышленностью. Помимо этого, сделка предусматривает офсетное соглашение – Швеция купит у Польши вооружение и предоставит подводную лодку для проведения тренировок.