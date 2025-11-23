Заказчиком выступило государственное предприятие «Узтехтрейд»

Компания Airbus сообщила о получении подразделением Airbus Helicopters заказа от государственного унитарного предприятия Узбекистана «Узтехтрейд» на поставку многоцелевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Flexrotor с поддержкой вертикального взлёта и посадки (VTOL). Количество заказанных дронов не уточняется.

Вице-президент компании Оливье Мишалон подчеркнул, что Узбекистан является давним партнёром Airbus, который в этот раз выбрал Flexrotor для развития своих автономных возможностей. Для компании это также является первым заказом на Flexrotor от стран Центральной Азии. В пресс-релизе Airbus отмечают, что Узбекистан намерен использовать Flexrotor для повышения ситуационной осведомлённости и эффективности выполнения полётов пилотируемыми вертолётами.

БПЛА Flexrotor является тактическим дроном с поддержкой технологии VTOL. Его грузоподъёмность составляет 25 килограммов, а продолжительность полёта более 12 - 14 часов в стандартной модификации. Беспилотник можно использовать в целях разведки, наблюдения и рекогносцировки, меняя полезную нагрузку в зависимости от выполняемой задачи.