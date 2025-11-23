Военные открыли огонь, но дроны улетели

Министерство обороны Нидерландов сообщило об очередном инциденте с неустановленными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), которые в пятницу вечером пролетали над авиабазой Волкель недалеко от города Уден. Нидерландские военные обнаружили дроны и открыли огонь по ним, но не смогли сбить.

После этого происшествия Военно-воздушные силы Нидерландов проинформировали военную полицию и правоохранительные органы, которые приступили к дальнейшему расследованию. Нидерландское оборонное ведомство не готово ответить, почему неустановленные дроны летают над авиабазами и вокруг них. По соображениям безопасности Министерство обороны не предоставляет дополнительной информации о методах обнаружения и конкретных мерах противодействия.

Министерство обороны Нидерландов напоминает о запрете на полёты БПЛА недалеко от военных баз. Запреты на полёты дронов начали вводить после того, как этой осенью нидерландские военные зафиксировали ряд случаев нарушения их воздушного пространства неустановленными БПЛА. В Амстердаме не готовы дать ответ, кто стоит за полётами БПЛА над военными объектами, но, по заявлению местных властей, всё указывает на шпионаж.