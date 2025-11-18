В Будапеште возмущены тем, что решение могут принять без них

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт обратится в суд, если Европейский союз решит принять план, направленный на постепенный отказ от российских энергоносителей. Он напомнил, что Брюссель планирует принять решение квалифицированным большинством, поскольку речь идёт не о санкциях, а об ограничениях на импорт в рамках общеевропейской торговой политики.

Венгерский министр считает, что такой подход со стороны Европейского союза является «мошенничеством», поскольку фактически речь идёт о тех же санкциях, но в обход правила единогласия, чтобы ни Венгрия, ни другие страны не могли заблокировать план. По его словам, в Европе есть и другие противники отказа от российских энергоносителей, но они публично свою позицию не озвучивают.

Петер Сийярто также напомнил, что президент США Дональд Трамп во время встречи с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном гарантировал Венгрии освобождение от санкций, введённых в отношении российских энергетических компаний. Сийярто не рекомендует Брюсселю «делать что-то противоположное», поскольку Вашингтон предоставил Будапешту гарантии энергетической безопасности.

Стоит напомнить, что в Европейском союзе планируют принять решение, ограничивающее поставки российского газа странам сообщества с 2028 году. До тех пор Брюссель просит страны-участники предоставить план диверсификации поставок, чтобы заменить российский газ альтернативными источниками.