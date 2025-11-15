Суммарно может быть приобретено 36 систем общей стоимостью 650 млн евро

Издание Reuters, ссылаясь на собственные источники, пишет, что правительство Греции ведёт переговоры с Израилем о приобретении современных реактивных систем залпового огня (РСЗО) PULS. Амбиции Афины по увеличению своей военной мощи обусловлены растущими военными возможностями Турции.

По данным издания, греческие власти хотят приобрести как минимум 36 РСЗО PULS. Переговоры планируют интенсифицировать уже со следующего месяца, добившись соглашения, которое обеспечит участие в производстве греческой промышленности. Источники издания утверждают, что стоимость израильских РСЗО может составить около 650 миллионов евро. Греция планирует задействовать РСЗО PULS для защиты своих восточных границ с Турцией.

Один из источников Reuters отметил, что греческое правительство ещё в 2024 году планировало приобрести у Израиля различные вооружения, включая РСЗО PULS, но обострение конфликта в секторе Газа отложило переговоры о приобретении, поскольку актуальным стал вопрос общеевропейского эмбарго на военное сотрудничество с Тель-Авивом.

Ранее издание The Globes писало о том, что Греция возобновляет переговоры с Израилем для достижения соглашения о приобретении систем противовоздушной обороны на сумму около трёх миллиардов евро.