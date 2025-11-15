Сайт Конференция
Nacvark
США провели лётные испытания термоядерной бомбы B61-12 без боезаряда
Испытания прошли ещё в августе, но официально сообщили о них только сейчас

На испытательном полигоне Тонопа (штат Невада) при поддержке Национального управления по ядерной безопасности прошли лётные испытания термоядерной бомбы B61-12 без боевого заряда. Об этом сообщают Сандийские национальные лаборатории (SNL), отвечающие за разработку, создание и испытание неядерных компонентов ядерного оружия.

Термоядерная бомба была установлена на самолёт F-35A, который успешно доставил и сбросил её в указанное место. Сами испытания прошли 19 – 21 августа этого года, но официально о них в США рассказали только сейчас. Они также были единственными лётными испытаниями резервных образцов B61-12. Помимо этого, в августе впервые провели термическую подготовку боеприпаса на борту F-35 перед сбросом, подтвердив соответствие экологическим требованиям.

Прошедшие испытания дали положительные результаты: подтверждена комплексная надёжность самолёта-носителя, экипажей и системы вооружений. В пресс-релизе SNL подчёркивают, что в конце 2024 года срок эксплуатации B61-12 был продлён как минимум на 20 лет.

Руководитель SNL программы наблюдения за испытаниями B61-12 и B61-13 Джеффри Бойд подчеркнул, что успех испытаний является результатом масштабной работы специалистов из различных структур. Крупнейшая на сегодняшний день серия лётных испытаний B61-12 была завершена.

#сша #f-35 #ввс сша #b61-12
Источник: sandia.gov
Сейчас обсуждают

Рвем очко Бернигану
09:19
Просто снова порвали ему
Эпоха шести ядер подходит к концу — выбираем мощный процессор для игрового ПК на долгий срок
Главврач ПНД "Три кукушки", где клизмируют Бернигана и Чимбала
09:16
Я ему выдал в прошлом месяце справку,что он состоит на учете с диагнозом параноидальная психопатическая шизофрения,дениализм,олигофрения в стадии имбецильности.Он просил для соц служб.Пенсию первую гр...
Эпоха шести ядер подходит к концу — выбираем мощный процессор для игрового ПК на долгий срок
Anton Demenchuk
08:26
Вы океан то на своей планете исследовать не можете, а тут на Марс смотрите.
Марсианские пещеры могут хранить следы древней жизни
Windmark_
07:34
Нихрена себе время пролетело )
Эпоха шести ядер подходит к концу — выбираем мощный процессор для игрового ПК на долгий срок
Дмитрий Патрушев
07:18
Справку сперва покажи, жиробас с заплывшими мозгами
Эпоха шести ядер подходит к концу — выбираем мощный процессор для игрового ПК на долгий срок
Роман Кузько
07:08
Стоил бы он 150 баксов, я бы понял. Но при 270 делать слайды с 14600к(а значит и 14600кф, который дешевле) как минимум странно.
Появились первые обзоры нового 6-ядерного 3D V-Cache процессора AMD Ryzen 5 7500X3D
kosmos_news
05:43
Кажется, в Румынии еще не были замечены дроны
Румыния может закупить боевые машины пехоты KF41 Lynx у Германии
Iezon Din'alt
04:49
У меня комп на 4070 + 12700 и я с радостью заменю эту печку на коробочку Габена если цена устроит :)
Почему Steam Machine — это лучшее игровое устройство 2025 года с отличными перспективами на будущее
HP91
04:39
Че то на слайде у вас 5070ti выдает какой-то крайне низкий фпс , она чутка совсем слабее 4080, но 4080 в 4к в нативе в BO7 выдает 60+ фпс , а с dlss так вообще 90 и выше... По идее и 5070ti должна+- т...
ComputerBase сравнили возможности технологий AMD FSR RR и Nvidia DLSS RR в Call of Duty: Black Ops 7
salexa
04:22
'ну да моби сраное ..куда без него ..это из серрии "жарит"ь баба тока в наших презиках... такие жадные ублюки как и apple
Лучшие электронные книги в 2025-2026 году — выбираем недорогую модель с диагональю 6 дюймов
