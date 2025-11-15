Испытания прошли ещё в августе, но официально сообщили о них только сейчас

На испытательном полигоне Тонопа (штат Невада) при поддержке Национального управления по ядерной безопасности прошли лётные испытания термоядерной бомбы B61-12 без боевого заряда. Об этом сообщают Сандийские национальные лаборатории (SNL), отвечающие за разработку, создание и испытание неядерных компонентов ядерного оружия.

Термоядерная бомба была установлена на самолёт F-35A, который успешно доставил и сбросил её в указанное место. Сами испытания прошли 19 – 21 августа этого года, но официально о них в США рассказали только сейчас. Они также были единственными лётными испытаниями резервных образцов B61-12. Помимо этого, в августе впервые провели термическую подготовку боеприпаса на борту F-35 перед сбросом, подтвердив соответствие экологическим требованиям.

Прошедшие испытания дали положительные результаты: подтверждена комплексная надёжность самолёта-носителя, экипажей и системы вооружений. В пресс-релизе SNL подчёркивают, что в конце 2024 года срок эксплуатации B61-12 был продлён как минимум на 20 лет.

Руководитель SNL программы наблюдения за испытаниями B61-12 и B61-13 Джеффри Бойд подчеркнул, что успех испытаний является результатом масштабной работы специалистов из различных структур. Крупнейшая на сегодняшний день серия лётных испытаний B61-12 была завершена.