Компания Hindustan Aeronautics Limited (HAL) договорилась с американской General Electric о поставках двигателей F-404-IN20 для индийских истребителей Tejas Mk 1A. Речь идёт о поставках 113 новых двигателей, которые необходимы для выполнения нового заказа от индийских военно-воздушных сил на поставку 97 самолётов.

Издание Janes обратилось к HAL за комментарием относительно стоимости соглашений, но каких-либо подробностей раскрыто не было. При этом источник издания подтвердил включение в стоимость контракта «пакета поддержки». Ожидается, что поставки американских двигателей для Tejas начнутся в 2027 году. При этом необходимо подчеркнуть прошлый опыт сотрудничества HAL и General Electric, когда американский производитель нарушил сроки, а в Индии не смогли повлиять на ситуацию.

Стоит понимать, что американские двигатели были изначально выбраны HAL при определении конструкции истребителей Tejas, поэтому возможностей для их замены в ближайшие годы нет. В сложившейся ситуации Индии ничего не остаётся, кроме как принимать условия General Electric, даже если могут показаться невыгодными. В противном случае – производство индийских истребителей будет прекращено.