Об этом сообщает издание Defense One, ознакомившись с соглашением о временном финансировании правительства США

В этом году стало известно, что США прекратят участие в программе по разработке и поставкам самолётов дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) E-7 Wedgetail. Самолёты предназначались для обновления устаревшего парка ДРЛО в распоряжении Военно-воздушных сил США, но министр обороны страны Пит Хегсет решил перераспределить средства в пользу развития космической разведки. Такое решение вызвало критику со стороны Конгресса, ведь парк ДРЛО требовал модернизации.

Издание Defense One, изучив 31-страничное соглашение о временном финансировании для правительства США, пишет, что Пентагон возобновит программу E-7 Wedgetail. В ходе длительных обсуждений в Конгрессе, направленных на прекращение шатдауна, американскому правительству всё же удалось согласовать финансирование для программы нового ДРЛО.

Программа E-7 Wedgetail получит почти 200 миллионов долларов вплоть до января. Средств будет достаточно, чтобы продолжить работы по быстрому созданию прототипов для поддержания графика программы и перехода к производству. Самолёт ДРЛО также был включён в другие документы, связанные с национальной безопасностью и обороной.

Выделение такого финансирования хоть и не гарантирует, что США всё же получат серийные E-7 Wedgetail на своё вооружение, но, по крайней мере, появляется возможность для продолжения разработки в соответствии с графиком. В конечном итоге, вероятнее всего, Пентагон всё же приобретёт эти самолёты, поскольку на их разработку были потрачены сотни миллионов долларов.