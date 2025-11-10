Разработка Anduril Industries прошла испытания, организованные Северным командованием Армии США

В октябре группа специалистов из американской армии провела квалификационные испытания системы по противодействию беспилотным летательным аппаратам (БПЛА), которая успешно перехватила более 100 целей за несколько дней. Об этом сообщает Северное командование Армии США в своём пресс-релизе.

Разработанная компанией Anduril Industries система обладает активными и пассивными возможностями для противодействия БПЛА. Помимо этого, она может использовать недорогостоящие кинетические (перехватчики Anduril) и некинетические (электромагнитное оружие Pulsar) средства поражения, интегрированные в одном комплексе. Система участвует во всех этапах противодействия БПЛА – обнаружение, отслеживание, идентификация и перехват. Отмечается, что прошедшие испытания сопровождались плохими погодными условиями (ветер, холод, сырость), но это не помешало системе Anduril перехватить все цели.

Северное командование армии США резюмирует, что разработанная Anduril Industries система подходит для использования на военных базах для защиты от атак БПЛА. Прошедшие испытания ознаменовали старт принятия на вооружение нового средства противодействия БПЛА, которое уже интегрировано в состав подразделения из 11 военнослужащих.