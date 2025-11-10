Отправка госслужащих в отпуск и приостановка федеральных программ сказывается на всей деятельности правительства

Издание Axios, ссылаясь на представителя Государственного департамента США, пишет, что Пентагон приостановил экспорт некоторых категорий американского оружия для поддержки союзников по НАТО и Украины из-за временной приостановки работы правительства.

В материале издания акцентируют внимание на том, что отправка государственных служащих в неоплачиваемый отпуск, а также приостановка федеральных программ, сказывается на всей деятельности американского правительства. Источник издания подчеркнул, что шатдаун наносит большой вред как американским союзникам и партнёрам, так и американской промышленности, которая работает над поставками оружия.

По данным Axios, шатдаун привёл к задержкам в поставках следующего оружия: ракет класса «воздух – воздух» AMRAAM, боевых систем Aegis, реактивных систем залпового огня HIMARS. Всё это сказалось на поставках американского оружия Дании, Польши и Хорватии. При этом источник издания подчеркнул, что поставки оружия предназначенные для союзников по НАТО, часто перенаправляются на помощь Украине.

Замедление продажи и поставок оружия в основном обусловлено отправкой в неоплачиваемый отпуск государственных служащих Государственного департамента, отвечающих за различные процедуры информирования об экспорте оружия.