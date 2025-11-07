Они были испытаны в условиях боевых действий

Компания Syos Aerospace из Новой Зеландии сосредоточила свои усилия на создании беспилотных надводных судов, которые уже были испытаны в условиях боевых действий. На текущий момент новозеландская компания уже имеет морской дрон, достигший состояния боевой готовности.

Генеральный директор компании Сэм Вай в интервью Naval News заявил, что Syos за последний год произвела и поставила 140 морских дронов. Часть из них, как сообщается, могла быть передана Украине. Основной акцент при разработке этих дронов делался на доступность, автономность и массовое производство. Стоимость одного небольшого дрона SM300 USV, который может преодолевать до 650 морских миль (около 1,2 тысячи километров) и нести 210 килограммов полезной нагрузки, составляет 210 тысяч долларов.

Новозеландская компания также причастна к разработке морских дронов Rattler, которые недавно приняли участие в учениях Военно-морских сил Великобритании. Они использовались для сопровождения патрульных кораблей.

Syos также ведут переговоры с Вооружёнными силами Новой Зеландии, предлагая различные решения для местного рынка. Так, например, компания готова разработать «экологически чистые» морские дроны, которые могут действовать в районе тихоокеанских островов, например, для контролирования рыболовства и противодействия незаконной деятельности.