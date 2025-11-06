Оборонный бюджет вырастет уже в следующем году, а к 2035 году будет равен 3,5% от ВВП

Власти Канады объявили о плане увеличения расходов на оборону вплоть до 2035 года, объявив о конкретных ассигнованиях уже со следующего года. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на проект канадского бюджета.

В следующем году оборонный бюджет страны будет равен 64 миллиардам канадских долларов (около 45 миллиардов долларов США), а в течение следующих пяти лет правительство получит дополнительные 81 миллиарда канадских долларов (около 60 миллиардов долларов США) на модернизацию вооружённых сил. Из этих средств 6,6 миллиардов канадских долларов потратят на развитие канадского оборонно-промышленного комплекса. Помимо этого, страна продолжит развивать оборонные партнёрства, закладывая под эти цели 6,2 миллиарда канадских долларов.

Канадские власти акцентируют внимание на том, что предыдущая концепция обороны, где США играли главенствующую роль, больше не отвечает интересам Канады. Теперь страна планирует модернизировать свои вооружённые силы и осуществлять поиск партнёров в странах Европы и Азии, придерживаясь новому приоритету – самостоятельность и диверсификация.

Новый оборонный бюджет позволит Канаде уже в следующем году превзойти минимальное требование НАТО по расходам на оборону в 2% от ВВП. К 2035 году страна выполнит свои обязательства по увеличению оборонных расходов до 3,5% от ВВП.