Использование Starlink российскими подразделениями

Недавно ряд иностранных изданий, включая Newsweek и Defense One, опубликовали материал, в котором рассказывают об использовании отдельными подразделениями российской армии терминалов широкополосного спутникового интернета Starlink от американской компании SpaceX. Такую технологию применяют украинские военные и она позволила установить Вооружённым силам Украины эффективную коммуникацию между подразделениями.

Украинские военные в интервью американскому военному порталу Defense One подтвердили, что им действительно известны случаи применения россиянами Starlink. Российский Telegram-канал «Два майора» также публиковал фотографию, на которой видно, как военный распаковывает коробку Starlink. Интересным является то, что форма военного покрыта традиционным для российской армии камуфляжем «Пиксель»

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В то же время данный Telegram-канал позже писал о том, что публикуется ложная информация о получении терминалов лично от Илон Маска, предлагая предоставить хотя бы одну накладную, где речь идёт о прямой поставке оборудования Starlink от SpaceX.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины публиковали радиоперехват, в котором российские военные, якобы обсуждают возможность приобретения терминалов у арабов, отмечая, что они привозят всё: «провода, вайфай, роутер», а цена такой посылки всего 200 тысяч рублей.

Можно добавить, что на некоторых российских сайтах к покупке доступны терминалы Starlink, в частности речь идёт о iMiele.ru и DJIrussia .

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Официальная позиция SpaceX (разработчика Starlink)

Основатель SpaceX Илон Маск опроверг поставки терминалов Starlink в Россию, подчеркнув, что у него нет никаких данных о прямой или косвенной продажи оборудования его компанией. Впрочем, украинские официальные лица и не обвиняют американского бизнесмена в продажу терминалов российской армии.

По словам спикера Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова, оборудование для спутникового интернета россияне могут получать через параллельный импорт, закупая его в частности через Объединённые Арабские Эмираты. Он добавил, что информация требует подтверждения.

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уже объяснял, что терминалы Starlink не сертифицированы в России и не могут поставляться или использоваться российской регулярной армией. Допускается, что применять американский спутниковый интернет могут добровольческие подразделения, которые имеют большую свободу действий нежели регулярная армия.

Вполне вероятно, что подключение Starlink может происходить через европейскую страну или, как писал американский военный портал Defense One, давая ложный GPS-сигнал на терминал, имитируя использование оборудования украинскими подразделениями. В таком случае применение спутникового интернета от Маска возможно только в зоне боевых действий, воспользоваться оборудованием на территории России попросту будет невозможно. Всё это лишь подтверждает, что целевое использование всей российской армией Starlink неэффективно и небезопасно.

Старший научный сотрудник Гудзоновского института Брайан Кларк объясняет, что украинская армия может убедиться, используют ли российские военные Starlink, с помощью оборудования радиоразведки.

Нюанс заключается в том, что даже если некоторые подразделения российской армии действительно начнут пользоваться американским спутниковым интернетом, заблокировать его для SpaceX будет проблематично, хотя компания обещала это сделать в случае обнаружения несанкционированного и неавторизованного применения терминалов. Профессор Техасского университета в Остине Тодд Хамфрис утверждает, что для ограничения россиян в использовании Starlink необходимо установить жёсткий контроль за местонахождением терминалов. Какая-либо ошибка в определении, за кем в настоящий момент находится та или иная позиция на передовой, приведёт к тому, что Украина может сама лишиться покрытия спутникового интернета и остаться без связи, в условиях российского наступления это может означать для ВСУ потерю определённых территорий из-за отсутствия своевременной информации об оперативной обстановке.

Как это может сказаться на положении дел ВСУ

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Как следует из текста выше, российские военные вполне могут использовать Starlink, но тут речь идёт о каких-то локальных участках зоны боевых действий, а не полноценном применении высокоскоростного спутникового интернета всей регулярной армией. По данным Defense One, на поле боя россияне используют порядка десяти терминалов и не более.

Украинские военные также рассказывают американскому военному порталу, что при текущих обстоятельствах это не нанесёт никакого вреда украинским военным, но когда терминалов станет сотни, это значительно усложнит жизнь для солдат украинской армии.

Один из источников Defense One удивился, как до этого российские военные не додумались раньше, ведь Starlink позволяет обеспечить личный состав на поле боя и штабы интернетом с высокой пропускной способностью. Это положительно скажется на координировании артиллерийских ударов и применении беспилотных летательных аппаратов.