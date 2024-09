Nothing OS 3.0 также включает в себя новые интерактивные элементы, такие как динамические точки, которые будут появляться при зарядке устройства или использовании сканера отпечатков пальцев

В сентябре 2024 года компания Nothing представила обновление своей операционной системы — Nothing OS 3.0. Одним из ключевых изменений в Nothing OS 3.0 стало обновление типографики и улучшение использования стиля точечной матрицы. Теперь шрифт N-Dot будет использоваться более избирательно, добавляя акценты в интерфейсе.

Также обновление включает в себя:

Полностью переработанный экран блокировки. Пользователи смогут настраивать его с помощью виджетов и другой информации, что сделает экран более функциональным и персонализированным.

Настраиваемые быстрые настройки. Теперь пользователи смогут изменять иконки, их размер и расположение, делая интерфейс более удобным для себя.

Умный ящик приложений. Новая функция, которая позволяет закреплять часто используемые приложения в верхней части ящика, а также группировать приложения для более быстрого доступа.

Новый виджет обратного отсчёта. Этот виджет позволит пользователям визуально отслеживать время до важного события.

Новая галерея. Приложение для просмотра фотографий, которое будет быстрее и удобнее, с возможностью выделения объектов на фотографиях.

Nothing OS 3.0 также включает в себя новые интерактивные элементы, такие как динамические точки, которые будут появляться при зарядке устройства или использовании сканера отпечатков пальцев. Обновление Nothing OS 3.0 будет доступно в бета-версии уже в октябре 2024 года, а полный запуск ожидается к концу года. Это обновление будет доступно для всех устройств Nothing, включая Nothing Phone (2) и Phone (2a).