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Greg_Novo
Фильм «Borderlands» провалился, но в Steam у серии увеличилось количество игроков
Как сообщает GamesRadar через SteamDB, вчера Borderlands 3 достигла онлайна в 12 379 игроков.

На прошлой неделе в кинотеатрах вышел фильм Borderlands, который не оправдал ожиданий поклонников серии и фильмов в целом. Однако для Gearbox есть и хорошие новости: выход фильма положительно сказался на видеоиграх, по крайней мере, если судить по ситуации в Steam.

Как сообщает GamesRadar через SteamDB, вчера Borderlands 3 достигла онлайна в 12 379 игроков, что является самым высоким показателем с февраля прошлого года. В Borderlands 2, тем временем, почти 8 000 пользователей, что является лучшим результатом с февраля 2021 года. Показатели первой части не превысили 475 игроков.

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Интересно, что часть игроков, играющих в Borderlands 3 в эти дни, — это новые пользователи. На момент написания Borderlands 3 занимает шестое место в чарте самых продаваемых игр в Steam, опережая The First Descendant, Call of Duty: Black Ops и Elden Ring и чуть отставая от Counter-Strike 2.

Положительный эффект налицо, но он был бы гораздо важнее, если бы фильм привёл в восторг зрителей и критиков. Судя по многочисленным рецензиям и плохим кассовым сборам, эта цель была упущена. Остаётся надеяться, что после провала фильма серия видеоигр не потерпит неудач, в том числе и ввиду Borderlands 4, работа над которой, по признанию Рэнди Питчфорда, уже идёт полным ходом.

#borderlands #steamdb
Источник: multiplayer.it
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