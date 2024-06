19 июня игре The Last of Us Part II исполнится четыре года. Но даже сейчас она способна вызвать активные обсуждения в игровом сообществе, вызывая споры благодаря увлекательному сюжету. К примеру, недавно рыночный аналитик Мэт Пискателла опубликовал в своём Twitter сообщение, которое было явной провокацией.

«Эбби не сделала ничего плохого» - написал он

Реакция на данное высказывание была разной. Люди высказывали очень интересные мысли, которые подчеркивают мрачность, которую пыталась показать The Last of Us в обеих частях.

В конце первой части Джоэл отказывается следовать плану Марлин, которая предлагает использовать Элли — единственного человека с иммунитетом к Кордицепсу, который вызывает эпидемию, уничтожившую большую часть населения Земли. Цикады хотят выяснить, как создать вакцину и попытаться вылечить человечество. Джоэл не готов жертвовать Элли ради призрачной надежды спасти остальных людей. Он уже очень многое потерял 20 лет назад, когда погибла его дочь, Сара. Если для разработки лекарства потребуется смерть Элли, Джоэл не согласен на такой исход. Чтобы предотвратить операцию, он устраивает настоящую кровавую баню и убивает доктора Андерсона — хирурга, который должен был заниматься антивирусом.

У Андерсона была дочь Эбби. В тот день она потеряла отца и свою прежнюю жизнь. Эбби закрылась в себе, желая отомстить Джоэлу и стать сильнее. Она подвергла своё тело испытаниям и превратила себя в машину для убийства, ожидая встречи с Джоэлом, чтобы заставить его заплатить за содеянное. Однажды их пути пересеклись. Джоэл, вместе с братом Томми, спас Эбби от орды заражённых. И у девушки появился шанс отомстить.

И ситуация сложилась так: если Эбби убила Джоэла за то, что он застрелил её отца, то теперь Элли хочет отомстить Эбби за убийство Джоэла. Это замкнутый круг мести, который невозможно разорвать, пока кто-нибудь его не остановит. И здесь стоит вспомнить слова Пискателлы. Звучит осуждающе, но многие игроки понимают желание отомстить тому, кто навредил члену их семьи. В литературе есть много произведений, посвященных теме мести. В частности, они говорят нам о том, что решив мстить, главный герой должен быть готов выкопать две могилы. Но также они показывают, что в глубине души люди чувствуют удовлетворение, когда виновный расплачивается за причиненную им боль. Тем не менее, в этой ситуации Эбби не стала убивать Элли, хотя и могла это сделать.

Она лишь предупреждает, чтобы та больше никогда не пыталась искать её, после того как они оба потеряли практически всех. Элли преследует всех друзей Эбби, а она стреляет в голову Томми — не убив его.

Один из читателей так отреагировал на высказывание Пискателлы: Даже в условиях апокалипсиса, Джоэл не сделал ничего плохого — он защищал «свою дочь» от тех, кто отказывался вернуть её живой.

Некоторые в комментариях писали, что это были не злые намерения Джоэла, а его реакция на трагедию, которой обернулась его жизнь, в сложном, для нашего понимания, контексте.

Кто-то сравнил Джоэла с Эбби, указав на то, что они совершают очень схожие между собой ошибки. Эбби руководят чувства мести, ведь она больше не может защищать тех, кого любила. Впоследствии она будет защищать Льва, и её образ будет сильно пересекаться с образом Джоэла. Выяснится, что женщина готова на всё, лишь бы обеспечить безопасность мальчика. Кто-то, напротив, не согласился с этим мнением, указав на то, что решив отомстить, Эбби разрушила свои единственные положительные отношения. Ведь она предала свою лучшую подругу вместе со своим бывшим, который мог бы стать отцом ребёнка её лучшей подруги. И Эбби проявила лицемерие, поступив с Львом так же, как и Джоэл.

Всё это очень интересные мысли, потому что они соответствуют изначальной идее повествования игры. Поклявшись отомстить, Эбби теряет всё: любовь, друзей, знакомых. Но, также, она осознаёт произошедшие изменения и становится способна их отпустить. Эбби пытается выбрать путь перемен, который не был доступен Джоэлу. Отчасти потому, что у него было много ошибок, он никогда этого не скрывал — и резня в больнице была лишь одной из многих подобных.

В конечном счёте, то же самое происходит и с Элли. Как и Эбби, стремясь отомстить, она теряет всё: дорогих ей людей. Томми, движимый жаждой мести, изуродован как внешне, так и внутренне, что подталкивает Элли к самоубийственной миссии. К этому моменту у неё почти не остаётся сил, а разум страдает от посттравматического синдрома. В поисках мести Элли отказывается от Джей-Джея и Дины. Но в конце концов, она отказывается и от самой мести. Понимая это, она решает, что это слишком, и отпускает Эбби и Льва. Она возвращается домой, где её встречает тишина, ведь Дины там больше нет. Гитара, на которой Джоэл учил её играть, всё ещё здесь, но искалеченные пальцы больше не позволяют ей держать её так, как раньше. Элли потеряла даже это.

В The Last of Us - Part II прослеживается аналогия между отношениями Джоэла и Элли, а также Эбби и Льва. Кроме того, игра подводит к мысли, что месть приводит к постоянным потерям, и этот цикл должен быть когда-нибудь разорван. Эбби проявляет милосердие к Элли и Дине, на этом настаивает и Лев. Элли отказывается от мести и только после этого может принимать попытки что-то восстановить.

Кто-то в комментариях к размышлениям Пискателлы отметил: «Двойная порция зла не превращается в добро». Это относится и к ошибкам Эбби, и к ошибкам Джоэла, несмотря на то, что это две противоположные силы.