В волшебных дверях есть что-то особенное. Кто устоит перед ними? Я не могу. Не знаю таких людей.

Prince of Persia: The Lost Crown предлагает множество интересных возможностей. Это последняя часть любимой серии, история которой началась ещё во времена домашних компьютеров. Игра представляет собой метроидванию, продуманную до мелочей, словно она создана из живых растений. Это многообещающий знак того, что Ubisoft позволяет духу серии определять структуру игры, а не превращает её в очередной проект с открытым миром. И эта игра по-настоящему ценит и уважает волшебные двери.

Я нахожусь в локации, которая напоминает оживленный персидский рынок. Здесь я могу пообщаться с NPC, чтобы узнать о различных улучшениях и предметах, потренироваться в боевых навыках и даже послушать рассказы об истории этого мира. Но моё внимание привлекла стена, рядом с которой при моём приближении появляется фигура, подсвеченная теплым золотым светом. Это похоже на дверь, но как она может вести куда-то, если игра в основном представляет собой двухмерную игру с сайд-скроллингом? Это дверь в третье измерение? Или это просто особенность освещения? Что здесь происходит?

The Lost Crown полна подобных моментов. Как я уже говорил, это уважаемая серия и уважаемый жанр, но будьте готовы к великолепным проявлениям находчивости и мастерства, а также к моментам, от которых ваше сердце может действительно замереть.

Я уже давно потерял нить сюжета игр серии Prince of Persia, но эта последняя часть кажется мне своего рода переосмыслением. Вы играете за Саргона, члена команды бессмертных, которые отправляются на поиски принца, похищенного на зловещей горе. Всё быстро идёт наперекосяк, как это обычно бывает, когда в кадре появляются проклятые горы. Время и пространство начинают искажаться, монстры парят в воздухе, размахивая своими ужасающими крыльями, и — бам! — мы оказываемся в мире метроидвании.

Неожиданно мы погружаемся в мир платформера, где пространство разворачивается во все стороны, а двери и проходы требуют определенных умений, чтобы их открыть. Это игра о сражениях и перемещениях по запутанным локациям, где игрокам предстоит разобраться в хитросплетениях архитектуры и вспомнить перспективные механики, которые пока недоступны, но могут стать интересными спустя несколько часов.

В игре The Lost Crown есть замечательная идея. В любой момент вы можете сделать скриншот своего окружения и отметить его на карте, чтобы потом вернуться в это место. Это поможет не забыть интересный выступ, до которого пока не получается добраться, или загадочный светящийся блок, назначение которого непонятно. Таким образом, снижается нагрузка на память в играх, где нужно запоминать много информации. К тому же, это отличная идея для карты, которая добавляет элемент стиля полароид в мир древних мифов. Мне это очень нравится.

Что касается боевой системы, процесса прохождения и дизайна уровней, то в игре с этим всё в порядке. Рассмотрим подробнее.

Боевая система в игре отличается динамичностью и стилем. Саргон владеет двойными клинками и способен наносить мощные комбоудары. Также в арсенале героя есть лук с автоматической системой наведения. Сражения с противниками приносят массу удовольствия благодаря качественной анимации, которая детально передаёт движения персонажей. Однако самое интересное начинается, когда игрок осваивает механику парирования и уклонения. Нужно научиться распознавать сигналы, которые подаёт игра. Золотая вспышка означает, что можно отразить атаку и нанести дополнительный урон. Если появляется красная вспышка, это знак, что нужно уйти с линии атаки. В битвах с несколькими врагами или боссами критически важно контролировать пространство боя. Для этого в игре предусмотрены такие приемы, как воздушный рывок и скольжение по земле. Они помогают избегать атак противников, а также заходить им за спину для нанесения удара. Игра поощряет использование таких тактик.

Помимо этого, каждая ваша атака заполняет специальный счётчик, который позволяет использовать мощный приём, когда он будет полон. Счетчик суммирует атаки, так что вы можете получить несколько особых бонусов за достижение определённых уровней заполнения и зарабатывать дополнительные ходы, которые можно менять местами во время игры. Из чистого любопытства мне понравилась хорошо продуманная атака сверху, которая наносит огромный урон всему, что находится надо мной. Но моим основным приемом, на который я часто полагался во время некоторых сражений, была способность, создающая на карте область исцеления. Я старался не покидать эту область и убивать различных злодеев вокруг. Замечательная штука.

Сражения в игре дарят приятное ощущение прогресса и гармонично сочетаются с прохождением через разнообразные извилистые ландшафты, где растут быки. Этот элемент игры кажется таким же напряженным и интересным. Саргон умеет ходить, но это не так важно. Эта игра, пожалуй, самая захватывающая из всех существующих. Её многочисленные локации заканчиваются колодцами или дымоходами, которые приглашают игрока прыгнуть дальше. Добавьте воздушную черту — автозамена предложила мне странное словосочетание «воздушная такса», которое само по себе звучит как название многообещающей игры — и уровни, которые заставляют вас смотреть вверх и вниз, а также влево и вправо. Вас ждет приключение, в котором перемещение по городу всегда похоже на головоломку.

The Lost Crown — великолепная игра, которая объединяет все элементы в единое целое, предлагая игрокам пройти через захватывающие испытания платформера. Игра напоминает о первом Prince of Persia размахивающими лезвиями и ямами с шипами, но затем следует нечто новое: хрустальные пещеры, где прикосновение к любой поверхности смертельно опасно; песчаные трубы, по которым можно кататься вверх и вниз; пиратские пещеры, где нужно избегать ловушек или научиться использовать их против врагов. И, конечно же, всевозможные канализационные трубы и пещеры. The Lost Crown прекрасна: насыщенные цвета, четкие края и мастерство создания запоминающихся пейзажей на заднем плане. Но в то же время игра приносит постоянное удовольствие. Мне кажется, кто-то получил огромное удовольствие, создавая эту карту с её хитрыми проходами и волшебными лесами, которые в одно мгновение превращаются в мрачные склепы с замками. Мне очень понравилось здесь находиться.

В игре, помимо перемещения и классического управления, характерного для жанра метроидвания, можно открыть способности, которые обычно встречаются в играх подобного жанра, но реализованы здесь с особым подходом. Среди них есть двойной прыжок, который становится особенно полезным, когда игра затягивается. Ещё мне понравился навык разрезания, позволяющий брать предметы из окружения и помещать их в своеобразную ячейку памяти, как в тетрисе, а затем возвращать их обратно в игру. Например, если нужно взорвать стену, можно взять взрывающийся цветок и использовать его в нужный момент. Если врагов слишком много, их можно «подержать» в тетрисе, а затем выпустить обратно, и они некоторое время будут сражаться на вашей стороне. Все эти возможности позволяют исследовать новые области карты и по-новому взглянуть на уже знакомые места. К тому же, просто экспериментировать с этими навыками всегда весело.

Иными словами, это замечательная игра в жанре «метроидвания». Если вы используете интересные варианты применения временной механики, знакомой по серии, то получите игру, которая будет напоминать Prince of Persia. Не стоит ждать, что «Пески времени» позволят отмотать время назад, но на проклятой горе, которую вы исследуете, время будто теряет свою нить: вы постоянно встречаете людей, которые помнят события, свидетелями которых вы еще не стали, или говорят, что они потерялись гораздо раньше. В этом месте это кажется вполне возможным. Самое интересное здесь тоже связано с побочными квестами. Побочные квесты в «метроидвании»! Это впечатляет.

Как сказал мой приятель: «Это просто бомба! Prince of Persia: The Lost Crown — невероятно увлекательная игра, в которой сочетаются особенности жанра и элементы, присущие серии. Здесь есть великолепные бои и исследование мира. А ещё тут есть потайная дверь. Беру!»