Греко объяснил, что после выпуска игры на ПК и PlayStation 5 студия будет работать над версией для Xbox, а также над дополнениями.

Недавно появилась информация о том, что хардкорное боевое приключение Enotria: The Last Song не будет доступно на Xbox Series. Глава Jyamma Games сегодня принес официальные извинения за данное решение, принятое командой разработчиков.

реклама

Генеральный директор Джакомо Греко извинился за то, что игрокам Xbox так долго не сообщалось об этом решении. Он заверил, что решение было принято только недавно, и что попытка выпустить игру на всех платформах привела бы к общему снижению качества и дальнейшей задержке выпуска игры.

Я бы ни в коем случае не допустил, чтобы наша игра осталась незамеченной на всех платформах. Мне бы больше хотелось, чтобы игра получилась отличной на двух платформах, чем посредственной на трех.

Греко объяснил, что после выпуска игры на ПК и PlayStation 5 студия будет работать над версией для Xbox, а также над дополнениями. Выбор был сделан в пользу PlayStation 5 из-за соглашений студии с партнерами в Азии.

Как вы, возможно, знаете, азиатский рынок в значительной степени ориентирован на PlayStation, поэтому выбор в пользу PS5 был вполне логичным. Однако, я хотел бы подчеркнуть несколько моментов: Jyamma Games - независимая компания-разработчик, и мы никогда не получали финансирование ни от кого, включая Microsoft. Таким образом, обвинения, выдвинутые некоторыми пользователями, могут быть оспорены в суде.

Релиз ролевого боевика Enotria: The Last Song запланирован на 21 августа. Первоначально выход игры был намечен на 21 июня, однако в этот день состоялся релиз дополнения Shadow of the Erdtree для Elden Ring.