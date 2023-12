Apple препятствует отправке iMessage-сообщений с Android-устройств через приложение Beeper Mini.

C момента своего появления в Google Play Store 5 декабря приложение Beeper Mini сталкивается с трудностями, так как пользователи начали испытывать сложности с отправкой iMessage и получали ошибку "failed to lookup on server: lookup request timed out". Разработчик приложения, Eric Migicovsky, подтвердил, что проблема не в самом приложении, а в блокировке, предположительно осуществленной Apple.

10 декабря Apple официально подтвердила блокировку Beeper Mini, объявив, что это было сделано для защиты пользователей от потенциальных угроз безопасности. На официальном заявлении Nadine Haida, старшего менеджера по связям с общественностью в Apple, говорится: "Мы предприняли шаги для защиты наших пользователей, блокируя техники, которые используют поддельные учетные данные для доступа к iMessage".

Apple высказывает опасения относительно возможных рисков, таких как раскрытие метаданных, получение нежелательных сообщений, спам и потенциальные атаки фишинга. Компания подчеркивает, что техники, использующие поддельные учетные данные, представляют серьезные угрозы для безопасности и конфиденциальности данных пользователей.

Beeper выходит с обещанием выпустить обновление, чтобы преодолеть блокировку. Однако Apple настаивает на том, что безопасность и конфиденциальность данных пользователей будут всегда на первом месте, и будут приняты все необходимые меры для их защиты.