Интересные товары с Aliexpress: вспышка, игровая клавиатура, фонарь и другие
Шар-светильник, который левитирует
Открывает подборку интересный светильник. Такой светильник подойдет как для квартиры, дома, так и для офиса. Он состоит из маленького глобуса и О-образной основы. Светильник не просто излучает свет, но так же глобус постепенно раскручивается и все время, пока светильник работает, глобус будет светиться. Цена приличная, но отзывы положительные, их более 200.
Цена US $30.95
Вспышка для фотокамеры
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А это внешняя вспышка для профессиональных и полупрофессиональных камер. Вспышка просто крепится к камере и легко настраивается. Изготовлена качественно, хорошо упаковывается при отправке. У товара более 200 отзывов.
Цена US $29.99 - 30.99
Power Bank
Далее качественный и хороший портативный аккумулятор. Данный Power Bank имеет приятный белый цвет, пять различный разъемов, а на корпусе с внешней стороны есть небольшой дисплей, на котором видно заряд устройства. У товара хорошая цена и положительные отзывы.
Цена US $21.83 - 28.05
Портативный фонарь
А это небольшой портативный фонарь. Он недолго заряжается, имеет небольшой размер, очень удобно брать с собой. Фонарь не только выдает стандартное освещение, но и так же корпус его тоже светиться. Фонарь стоит совсем недорого, а светит довольно ярко. Кабель для зарядки есть в комплекте.
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Цена US $2.84
Наушники TWS
Далее вакуумные наушники фирмы TWS. Данная фирма довольно популярна и выпускает качественные, и недорогие продукты. Наушники качественные и смотрятся очень стильно. Кейс черный матовый, наушниками можно управлять сенсорно. Цена на такие качественные наушники довольно приемлема, а отзывов более 10000.
Цена US $24.99 - 26.99
Игровая клавиатура для мобильного
А это интересная клавиатура для мобильного телефона. Клавиатура маленькая, легко подключается к любому смартфону, имеет приятную подсветку. В комплекте есть специальный переходник, к которому можно подключить мышку, а смартфон с помощью Bluetooth. Отдельно так же можно приобрести мышь и подставку для смартфона.
Цена от US $8.73
Бокал
Замыкает подборку необычный бокал для напитков. Бокал в форме женского тела. Стекло довольно прочное, но не толстое. Есть бокал на короткой ножке, или на длинной. Объем бокала примерно 300 мл. Цена приятная.
Цена US $11.99
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Хочу обратить ваше внимание, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.
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