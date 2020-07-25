Подборку открывает космический ночник. Ночник круглый, может менять цвета, а выглядит как самая настоящая планета. У продавца можно выбрать четыре разных размера ночника, от чего зависит и цена. Ночник поставляется вместе с инструкцией и специальной деревянной подставкой. У товара более 600 отзывов.

Цена от US $8.72

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Далее регулируемая настольная лампа. Лампа очень просто крепится, она горизонтальная, но ее можно немного регулировать для лучшего освещения. Заряжается лампа от кабеля USB и не вредит зрению. Лампу можно расположить над кроватью, рабочим столом, на кухне, или даже в гардеробной. У лампы есть три разных режима освещения. В режиме мягкого света лампа может работать без зарядки до 48 часов. У товара более 300 отзывов.

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Цена от US $12.39

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А это водонепроницаемый велосипедный фонарь. Фонарь очень просто крепится к любому велосипеду, быстро заряжается и ярко светит. У продавца можно заказать несколько разновидностей фонарей, но все они будут в полной комплектации – с зарядными кабелями, инструкцией и креплением. Фонарь может работать до трех часов без зарядки в самом ярком режиме. У товара более 1900 отзывов.

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Цена от US $11.69

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Далее в подборке маленький микрофон с клипсой. У продавца можно приобрести два разных микрофона. Микрофон можно прикрепить к одежде, телефону, или куда вам нужно. Микрофон записывает звук довольно качественно, стоимость приятная. Микрофон подойдет для записи видео, подкастов, озвучки и т.д. У товара более 3600 отзывов.

Цена от US $2.95

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Это гибкий держатель для смартфона. У основания держателя есть клипса, с помощью которой держатель можно разместить на самых различных поверхностях. Держатель очень гибкий, поэтому ваш смартфон можно расположить так, как вам угодно. У продавца есть большое количество цветов держателя. Держатель подойдет для большинства моделей смартфонов. У товара более 1800 отзывов.

Цена US $0.66 - 2.82

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А это популярная портативная колонка. Во время воспроизведения музыки вся колонка мигает различными цветами. Колонка воспроизводит музыку с помощью соединения Bluetooth, от карты памяти, а также у колонки есть встроенное Fm радио. У товара немного отзывов, но большинство положительные.

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Цена от US $22.57

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Замыкает подборку всем известный и популярный магнитный кабель. У продавца можно выбрать несколько разных кабелей. Также, весь кабель имеет яркую подсветку. Можно выбрать две разные длины кабеля, и различные цвета. Так же, как заявлено продавцом, при покупке двух и более проводов вы получите скидку в пять процентов, хотя, цена на кабели и так довольно низкая.

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Цена от US $0.71

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Вот и все на сегодня, спасибо за внимание.

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Хочу обратить ваше внимание на то, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.