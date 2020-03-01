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Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: десять бюджетных товаров для велосипедиста

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Задний светодиодный фонарь для велосипеда

Открывает подборку яркий светодиодный фонарь для велосипеда. Заряжается данный фонарь от USB, крепится на велосипед сзади и в темное время суток светится ярким красным светом. Фонарь имеет пять режимов освещения, время работы достигает шести часов, в зависимости от режима работы фонаря. Фонарь водонепроницаемый, поэтому вы сможете ездить под дождем без проблем. У товара более 7000 отзывов.

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Цена от US $4.09

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Еще один задний фонарь. Перейти в магазин 

Велосипедный компьютер

Отличным дополнением комплектации вашего велосипеда будет данный компьютер. Устройство водонепроницаемое, имеет подсветку для езды в ночное время, и очень легко крепится на руль велосипеда. У данного продавца можно приобрести различные комплектации, подходящие именно вам. Компьютер отображает время, дистанцию и скорость, с которой вы передвигаетесь. Товар имеет много положительных отзывов.

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Цена от US $12.01

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Велосипедная сумка 

Такая небольшая сумка для велосипеда понадобится любому. Имеет плотную ткань, прочное крепление и небольшие размеры. Заявлено, что сумка водонепроницаема, с легкостью в ней можно разместить нужные вам мелочи, которые некуда деть во время езды. Т.к. сумка крепится под седушкой, на ней имеется ремешок, на который вы можете прикрепить задний фонарь.

Цена US $4.07

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Водонепроницаемый чехол для телефона 

Универсальный чехол для телефона очень легко крепится к вашему велосипеду. Чехол водонепроницаемый и сенсорный, поэтому вы с легкостью сможете проложить себе маршрут, не вынимая телефон из чехла. Чехол универсальный, поэтому подойдет практически для каждого смартфона. Либо же, в него можно так же поместить небольшой навигатор. 

Цена US $4.99

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Набор инструментов

Такой набор инструментов отлично поможет вам при поломке в пути. Набор поставляется в аккуратном чехле, который очень легко крепится к велосипеду. У данного продавца вы можете выбрать либо полный набор в чехле, либо же отдельно чехол, чтобы разместить там свои инструменты. Товар имеет много положительных отзывов.

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Цена от US $4.19

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Зеркало для заднего вида

А далее в подборке необычное зеркало для заднего вида. Зеркало крепится не на ваш велосипед, а на руку. Зеркало размещено на прочном ремешке, который регулируется. Зеркало вращается на 360 градусов, и можно не бояться, что оно может обо что-то удариться. Такое зеркало на ремешке станет отличным дополнением для вашего велосипеда.

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Цена US $9.07

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Светодиодная подсветка 

Такая подсветка точно выделит вас из остальных велосипедистов, которые любят кататься в темное время суток. Комплект состоит из двух клапанов, которые крепятся к шине, и при езде создают иллюзию светящегося кольца в колесе. На выбор у продавца есть четыре разных цвета. У товара более 1500 отзывов.

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Цена US $1.23

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Так же можете посмотреть светоотражающие наклейки. Перейти в магазин 

Нескользящая лента на руль 

Такая лента отлично подойдет для всех велосипедов, и особенно для тех людей, кто не любит перчатки. Ленты вы можете намотать на руль любым удобным для вас способом, все элементы для фиксации идут в наборе с лентами. У продавца можно выбрать несколько цветов на выбор.

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Цена US $7.59

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Чехол для велосипеда 

Такой чехол будет отличным вариантом, если вы планируете оставить ваш велосипед на долгое время на открытой местности. В собранном виде чехол очень компактный, внизу имеет резинки, чтобы лучше зафиксировать чехол на велосипеде. Не выгорает и водонепроницаемый – отличная находка для любого велосипедиста. 

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Цена US $13.63

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Велосипедный замок с кодом

Замыкает подборку замок для велосипеда со стальным кабелем. Так же замок имеет пятизначный код, что повысит безопасность от кражи вашего велосипеда. При вводе своего уникального кода, не забудьте его, иначе открыть фиксированный замок будет крайне проблематично. У продавца можно выбрать замок из пяти разных цветов. Товар имеет более 300 отзывов.

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Цена US $8.64 - 9.50

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Еще один бюджетный замок. Перейти в магазин 

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Вот и все на сегодня, спасибо за внимание. Делая покупки на Aliexpress и в других интернет магазинах, не забывай пользоваться кешбэком. Регистрируйся на LetyShops и возвращай часть денег обратно. (Внимание! Кешбэк с Aliexpress доступен не для всех стран на данный момент).

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Хочу обратить ваше внимание на то, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.

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