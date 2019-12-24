Приветствую вас, мои читатели. Сегодня я нашла для вас несколько интересных, и, конечно же, полезных товаров с сайта Aliexpress. Давайте узнаем о них подробнее.

Открывает нашу подборку сегодня милейший увлажнитель воздуха. Все мы уже знаем, насколько увлажнитель полезен для нас и нашего дома. Именно данная модель имеет приятный цвет, выход тумана 30 мл в час, ну и, конечно, компактные размеры. Имеет большую емкость для жидкости 220мл для своих, казалось бы, небольших габарит. Милый дизайн позволяет установить увлажнитель где угодно, даже в детской комнате. Зарядку держит не очень долго, но его так же можно использовать, не отключая от сети. Есть три цвета на выбор.

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Цена $13.24

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А это домашний дверной замок с повышенным уровнем безопасности для вас и для вашего дома. Как его открыть? Способов много: тут есть и коннект через Wi-Fi в вашем телефоне (специальное приложение), отпечаток пальца, кодовый замок, и специальные смарт - карты, которые идут в комплекте с замком. Подойдет ли размер замка именно для вашей двери, можно сравнив с размерами замка, которые есть на странице продавца. Так же, через приложение с вашего телефона, вы можете отслеживать, когда замок был открыт, даже если вы находитесь далеко от дома. Очень интересное и полезное решение для вашего дома, а еще, замок очень стильно выглядит.

Цена от $29.58

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Хочу вам представить компактную, удобную беспроводную зарядку. Ее можно взять с собой куда угодно, поместится даже в карман. Данная модель подходит не для всех телефонов. Некоторые примеры моделей у продавца на странице указаны, но так же, заявлено, что эта модель может обеспечить хороший заряд любому телефону, который поддерживает функцию беспроводного заряда. Расстояние обнаружения зарядки составляет 8 мм и меньше, и, указано, что телефон можно заряжать через чехол. Не скользит и очень стильно выглядит.

Цена от $3.73

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А это интересная лампа с многочисленным выбором цвета. Продавец заявляет, что есть даже контроль голосом, переключение цвета через приложение по способу связи Wi-Fi. Есть так же групповой контроль и синхронизация, то есть, если вы приобрели несколько лампочек, то можно сразу управлять всеми. Можно так же выбрать яркость, включать и выключать дистанционно.

Цена от $9.91

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Незаменимая вещь для вас и комфорта в вашем авто в зимний период. Чехол для авто с подогревом, поставляется как для двух сидений, так и для одного. Удобное крепление, подключение и быстрый нагрев. В отзывах покупатели очень хорошо отзываются о данных чехлах. Больше 2000 отзывов, думаю, хороший показатель для этих чехлов. Быстрая доставка и два цвета на выбор.

Цена от US $10.87

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Такая вещь должна быть в каждом доме. Универсальный помощник в ремонте, и так же пригодится вам, если вы творческая личность. Подклеить детали, доски, ткань, сделать украшение и декор для дома – пригодится для всего. Есть несколько пистолетов на выбор, покупатели советуют приобретать с регулировкой температуры для еще более удобного пользования. Очень много положительных отзывов.

Цена от $6.52

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Очень удобная розетка с дополнительными двумя USB портами. Розетка рассчитана на номинальное напряжение до 250 Вольт, заказать можно в 4 цветовых вариантах. Имеет термостойкую панель, и совместима со многими европейскими установочными коробками. Очень много хороших отзывов и доставка бесплатная.

Цена от $4.20

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Вот и все на сегодня, спасибо за внимание, подписывайтесь так же на мой Telegram канал , там больше интересных и полезных товаров для вас

И хочу обратить ваше внимание на то, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.