Десять игр из календаря релизов мая 2026 года, на которые стоит обратить внимание.

10. Bubsy 4D

Платформы: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Switch, Switch 2, PC

Дата выхода: 22 мая 2026 года

Изображение: Fabraz



Игра вернет персонажа Бабси в мир трехмерных платформеров от создателей Demon Turf. Действие развернется на инопланетных мирах с элементами космического хаоса. Герой сможет планировать, прыгать, карабкаться по стенам и отталкиваться от врагов. Разработчики обещают сложные уровни и систему улучшений для прохождения.

9. NITRO GEN OMEGA

Платформы: PlayStation 5, Xbox Series X, Switch, PC

Дата выхода: 12 мая 2026 года

Избражение: DESTINYbit

Это тактическая RPG, где игрок управляет командой наемников, собирает и настраивает механических боевых роботов, нанимает пилотов и выполняет миссии в постапокалиптическом мире, захваченном машинами. Каждая миссия требует тактического планирования с использованием Timeline System — пошаговой боевой системы. В перерывах между боями экипаж общается, строит отношения и тренируется на борту дирижабля — личной передвижной базы.

8. Coffee Talk Tokyo

Платформы: PlayStation 5, Xbox Series X, Switch, PC

Дата выхода: 21 мая 2026 года

Изображение: Toge Productions

Визуальная новелла расскажет историю ночного кафе, где люди и ёкаи обсуждают важные темы за чашкой напитка. Игроки смогут готовить напитки и слушать истории посетителей.

7. Luna Abyss

Платформы: PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC

Дата выхода: 21 мая 2026 года

Изображение: Kwalee Labs

Здесь нам предложат исследовать заброшенную мегаструктуру под поверхностью, имитирующей Луну. Игра сочетает динамичный шутер от первого лица с элементами платформинга и интенсивные bullet-hell бои в духе Returnal. Игроки столкнутся с космическими ужасами и тайнами потерянной цивилизации.

6. Starbites

Платформы: PlayStation 5, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2, PC

Дата выхода: 21 мая 2026 года

Изображение: IKINAGAMES

Это научно-фантастическая пошаговая RPG о боевых роботах на пустынной планете Bitter, опустошенной межзвездной войной. Игроки будут собирать материалы, улучшать боевых роботов и формировать отряды. Система Driver's High добавляет динамики: шкала заполняется при получении урона, давая мгновенный дополнительный ход с усиленными атаками.

5. ZERO PARADES: For Dead Spies

Платформы: PC

Дата выхода: 21 мая 2026 года

Изображение: ZA/UM

Шпионская RPG о Хершел Уилк (кодовое имя CASCADE), агенту, которая пять лет назад потеряла всю свою сеть и теперь возвращается на последнее задание. Игроки будут развивать навыки и личность персонажа, взаимодействовать с внутренними голосами и восстанавливать разрушенную агентурную сеть. Версия для PlayStation 5 запланирована на конец 2026 года.

4. 007: First Light

Платформы: PlayStation 5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

Дата выхода: 27 мая 2026 года

Изображение: IO Interactive

Сюжетный экшен-приключение от третьего лица покажет Джеймса Бонда в начале карьеры, как молодого, находчивого, иногда безрассудного новобранца MI6. Игроки смогут выполнять миссии тихо или с применением силы, используя гаджеты и огнестрельное оружие. Это оригинальная история о том, как Бонд заработал лицензию на убийство.

3. Utawarerumono: Past and Present Rediscovered

Платформы: PC

Дата выхода: 27 мая 2026 года

Изображение: AQUAPLUS

Традиционная пошаговая JRPG с действием на вымышленном континенте Ямато, великой империи, управляемой императором-божеством. Игроки столкнутся с новым кризисом и встретят персонажей из предыдущих частей серии. Боевая система Action Ring добавляет темп и стратегию в каждый ход. Игра предлагает политическое фэнтези и драму персонажей.

2. Schrödinger's Call

Платформы: Nintendo Switch, PC

Дата выхода: 28 мая 2026 г.

Изображение: Acrobatic Chirimenjako

Визуальная новелла в стиле иллюстрированной книги расскажет историю Мэри, ставшей «последним доверенным лицом мира». Игроки будут отвечать на телефонные звонки от душ, находящихся на пороге между жизнью и смертью, и помогать им обрести покой. Игра исследует боль и спасение в человеческих связях.

1. LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight

Платформы: PlayStation 5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

Дата выхода: 22 мая 2026 года

Изображение: TT Games

Сюжетное экшен-приключение с открытым миром проведет игроков через путь Брюса Уэйна от истоков до легенды. Исследуйте открытый мир Готэма и настраивайте секретную базу Бэткейв с коллекцией костюмов и транспорта. Новая боевая система сочетает плавные комбо, стелс и детективные навыки.

Заключение

Список майских релизов демонстрирует широкое разнообразие игровой индустрии. Крупные франшизы соседствуют с инди-проектами, западные экшены дополняют японские RPG, а традиционные жанры обогащаются экспериментальными механиками.

Май — хороший месяц как для поклонников проверенных серий, так и для тех, кто ищет что-то необычное.