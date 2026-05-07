Топ-10 релизов игр в мае 2026: от LEGO Batman до шпионских RPG
Десять игр из календаря релизов мая 2026 года, на которые стоит обратить внимание.
10. Bubsy 4D
Платформы: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Switch, Switch 2, PC
Дата выхода: 22 мая 2026 года
Изображение: Fabraz
Игра вернет персонажа Бабси в мир трехмерных платформеров от создателей Demon Turf. Действие развернется на инопланетных мирах с элементами космического хаоса. Герой сможет планировать, прыгать, карабкаться по стенам и отталкиваться от врагов. Разработчики обещают сложные уровни и систему улучшений для прохождения.
9. NITRO GEN OMEGA
Платформы: PlayStation 5, Xbox Series X, Switch, PC
Дата выхода: 12 мая 2026 года
Избражение: DESTINYbit
Это тактическая RPG, где игрок управляет командой наемников, собирает и настраивает механических боевых роботов, нанимает пилотов и выполняет миссии в постапокалиптическом мире, захваченном машинами. Каждая миссия требует тактического планирования с использованием Timeline System — пошаговой боевой системы. В перерывах между боями экипаж общается, строит отношения и тренируется на борту дирижабля — личной передвижной базы.
8. Coffee Talk Tokyo
Платформы: PlayStation 5, Xbox Series X, Switch, PC
Дата выхода: 21 мая 2026 года
Изображение: Toge Productions
Визуальная новелла расскажет историю ночного кафе, где люди и ёкаи обсуждают важные темы за чашкой напитка. Игроки смогут готовить напитки и слушать истории посетителей.
7. Luna Abyss
Платформы: PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC
Дата выхода: 21 мая 2026 года
Изображение: Kwalee Labs
Здесь нам предложат исследовать заброшенную мегаструктуру под поверхностью, имитирующей Луну. Игра сочетает динамичный шутер от первого лица с элементами платформинга и интенсивные bullet-hell бои в духе Returnal. Игроки столкнутся с космическими ужасами и тайнами потерянной цивилизации.
6. Starbites
Платформы: PlayStation 5, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2, PC
Дата выхода: 21 мая 2026 года
Изображение: IKINAGAMES
Это научно-фантастическая пошаговая RPG о боевых роботах на пустынной планете Bitter, опустошенной межзвездной войной. Игроки будут собирать материалы, улучшать боевых роботов и формировать отряды. Система Driver's High добавляет динамики: шкала заполняется при получении урона, давая мгновенный дополнительный ход с усиленными атаками.
5. ZERO PARADES: For Dead Spies
Платформы: PC
Дата выхода: 21 мая 2026 года
Изображение: ZA/UM
Шпионская RPG о Хершел Уилк (кодовое имя CASCADE), агенту, которая пять лет назад потеряла всю свою сеть и теперь возвращается на последнее задание. Игроки будут развивать навыки и личность персонажа, взаимодействовать с внутренними голосами и восстанавливать разрушенную агентурную сеть. Версия для PlayStation 5 запланирована на конец 2026 года.
4. 007: First Light
Платформы: PlayStation 5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC
Дата выхода: 27 мая 2026 года
Изображение: IO Interactive
Сюжетный экшен-приключение от третьего лица покажет Джеймса Бонда в начале карьеры, как молодого, находчивого, иногда безрассудного новобранца MI6. Игроки смогут выполнять миссии тихо или с применением силы, используя гаджеты и огнестрельное оружие. Это оригинальная история о том, как Бонд заработал лицензию на убийство.
3. Utawarerumono: Past and Present Rediscovered
Платформы: PC
Дата выхода: 27 мая 2026 года
Изображение: AQUAPLUS
Традиционная пошаговая JRPG с действием на вымышленном континенте Ямато, великой империи, управляемой императором-божеством. Игроки столкнутся с новым кризисом и встретят персонажей из предыдущих частей серии. Боевая система Action Ring добавляет темп и стратегию в каждый ход. Игра предлагает политическое фэнтези и драму персонажей.
2. Schrödinger's Call
Платформы: Nintendo Switch, PC
Дата выхода: 28 мая 2026 г.
Изображение: Acrobatic Chirimenjako
Визуальная новелла в стиле иллюстрированной книги расскажет историю Мэри, ставшей «последним доверенным лицом мира». Игроки будут отвечать на телефонные звонки от душ, находящихся на пороге между жизнью и смертью, и помогать им обрести покой. Игра исследует боль и спасение в человеческих связях.
1. LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight
Платформы: PlayStation 5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC
Дата выхода: 22 мая 2026 года
Изображение: TT Games
Сюжетное экшен-приключение с открытым миром проведет игроков через путь Брюса Уэйна от истоков до легенды. Исследуйте открытый мир Готэма и настраивайте секретную базу Бэткейв с коллекцией костюмов и транспорта. Новая боевая система сочетает плавные комбо, стелс и детективные навыки.
Заключение
Список майских релизов демонстрирует широкое разнообразие игровой индустрии. Крупные франшизы соседствуют с инди-проектами, западные экшены дополняют японские RPG, а традиционные жанры обогащаются экспериментальными механиками.
Май — хороший месяц как для поклонников проверенных серий, так и для тех, кто ищет что-то необычное.
