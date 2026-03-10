Криптовалюта XRP торгуется ниже важного уровня сопротивления и большая часть монет находится в зоне убытков

Цена монеты в понедельник составила 1,35 доллара, что на 63% ниже исторического максимума в 3,66 доллара, зафиксированного в июле 2025 года. Падение курса привело к тому, что более 60% находящихся в обращении монет оказались в минусе. По данным аналитической платформы Glassnode, на текущий момент нереализованные убытки держателей XRP превышают 50 миллиардов долларов.

Падение цены наблюдается с начала 2026 года. На текущий момент валюта торгуется на 28% ниже уровня начала года, когда ее стоимость составляла 1,87 доллара. Основные торговые площадки и аналитические платформы подтверждают устойчивую тенденцию снижения.

Значительное количество инвесторов фиксируют убытки, что может повлиять на дальнейшую динамику спроса и предложения. Аналитики отмечают, что ключевыми уровнями для токена остаются отметки в 1,40, 1,30 и 1,27 доллара. Преодоление или потеря этих уровней может определить дальнейшее движение цены.

Согласно данным SoSoValue, за последние дни из спотовых ETF на базе XRP было выведено более 22,8 миллиона долларов, что свидетельствует о снижении интереса институциональных инвесторов к активу. В условиях глобального снижения склонности к риску за неделю из инвестиционных продуктов на базе XRP было выведено более 30 миллионов долларов.