Anthropic интегрировала популярные рабочие инструменты (Asana, Figma, Slack и др.) в Claude для работы в интерфейсе чат-бота

Калифорнийская компания объявила об интеграции девяти популярных инструментов в чат-бот Claude. Теперь пользователи смогут работать с приложениями с приложениями Asana, Figma, Slack и другими не покидая интерфейс чата.

Интеграция реализована на основе протокола MCP, разработанного Anthropic, который позволяет подключать внешние инструменты к приложениям искусственного интеллекта.

Среди доступных сервисов — Asana для управления проектами и таймлайнами, Figma для создания визуальных диаграмм в FigJam (флоучарты, схемы, Gantt и т.п.), Canva для дизайна презентаций, Slack для сообщений, а также Clay, Amplitude, Hex, Box и monday.com.

Давние конкуренты Anthropic и OpenAI активно развивают свои платформы, стремясь сделать чат-боты центральным элементом рабочих процессов. Обе компании ориентируются на открытые стандарты вроде MCP для расширения интеграций ИИ с рабочими инструментами.