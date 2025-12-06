Компания Netflix заключила сделку по приобретению киностудий и телевизионных активов Warner Bros Discovery. О достигнутой договоренности сообщили представители обеих компаний

Соглашение предусматривает покупку Warner Bros Pictures и сервиса HBO Max. Netflix получает в собственность часть производственных мощностей Warner Bros, а также права на ряд популярных франшиз, включая проекты, связанные с киновселенными DC и классическими сериалами HBO. Соглашение стало одной из крупнейших операций в истории медиарынка.

Переговоры велись несколько месяцев. Как отмечают эксперты, такое решение со стороны Warner Bros могло быть связано с финансовыми трудностями и стремлением компании адаптироваться к изменившимся условиям индустрии.

Эта покупка усилит позиции Netflix на глобальном стриминговом рынке. Ожидается, что приобретение медиахолдинга позволит платформе расширить библиотеку контента и привлечь новую аудиторию в условиях растущей конкуренции на рынке онлайн-видео. В Netflix заявили, что процесс интеграции активов начнется в 2026 году. Компания планирует сохранить производственный персонал и продолжить работу над текущими проектами.

Сделка вызовет пристальное внимание со стороны антимонопольных органов США и Европы. Эксперты ожидают длительных проверок из-за рисков чрезмерной концентрации медиаактивов. В индустрии прогнозируют волну дальнейших слияний среди менее крупных стриминговых платформ.