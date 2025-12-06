Сайт Конференция
mongalaite
Netflix покупает активы Warner Bros за 72 миллиарда долларов
Компания Netflix заключила сделку по приобретению киностудий и телевизионных активов Warner Bros Discovery. О достигнутой договоренности сообщили представители обеих компаний

Соглашение предусматривает покупку Warner Bros Pictures и сервиса HBO Max. Netflix получает в собственность часть производственных мощностей Warner Bros, а также права на ряд популярных франшиз, включая проекты, связанные с киновселенными DC и классическими сериалами HBO. Соглашение стало одной из крупнейших операций в истории медиарынка.

Переговоры велись несколько месяцев. Как отмечают эксперты, такое решение со стороны Warner Bros могло быть связано с финансовыми трудностями и стремлением компании адаптироваться к изменившимся условиям индустрии.

Эта покупка усилит позиции Netflix на глобальном стриминговом рынке. Ожидается, что приобретение медиахолдинга позволит платформе расширить библиотеку контента и привлечь новую аудиторию в условиях растущей конкуренции на рынке онлайн-видео. В Netflix заявили, что процесс интеграции активов начнется в 2026 году. Компания планирует сохранить производственный персонал и продолжить работу над текущими проектами.

Сделка вызовет пристальное внимание со стороны антимонопольных органов США и Европы. Эксперты ожидают длительных проверок из-за рисков чрезмерной концентрации медиаактивов. В индустрии прогнозируют волну дальнейших слияний среди менее крупных стриминговых платформ.

#netflix #hbo max #поглощение #warner bros pictures #сделку по приобретению
Источник: intellectia.ai
Сейчас обсуждают

dagnoparte
17:06
с зотак не сталкивался, а вот асус мусор априори! И лучше обходить его стороной. У меня его поделки, сколько не покупал, долго не живут.
ZOTAC предложила владельцу RTX 5070 Ti с неисправным вентилятором бесплатно утилизировать видеокарту
dagnoparte
17:01
Скорее европейский израиль. Польша единственная страна в европе, которая является продолжением сша. И она обложена вокруг про британскими странами. Лично я думаю что в интересах польши исчезновение ук...
США предлагают Польше 250 бронетранспортёров Stryker за один доллар
link1pc
17:00
Также вот - https://www.rbc.ru/society/05/12/2025/6932ee189a794711fc60e3ab?ysclid=miud04x5tw721172145
«Госуслуги» начали требовать установить мессенджер Max для авторизации — по SMS больше зайти нельзя
link1pc
16:56
С вопросами о звездобольстве - к Минцифры, пожалуйста. Цитата с сайта Минцифры: Из-за растущего числа случаев мошенничества, когда пользователи Госуслуг непреднамеренно передают СМС-коды для входа на...
«Госуслуги» начали требовать установить мессенджер Max для авторизации — по SMS больше зайти нельзя
Johan_WTF
16:48
Дам по одному доллару за каждый! Мое предложение на 250% выгоднее.
США предлагают Польше 250 бронетранспортёров Stryker за один доллар
lighteon
16:46
Так вроде любая видеокарта с унифицированной шейдерной архитектурой не поддерживает...
Эпическая битва nVidia GeForce RTX 3060Ti 8Gb GDDR6X против Intel Arc A750 8Gb GDDR6
Павел Кандеев
16:25
А что вы лучше придумали кроме WhatsApp
Артемий Лебедев: WhatsApp должен быть задушен и нам не надо переживать на эту тему
Любое Имя
16:17
Но это неточно
Процессор Exynos 2600 войдёт в состав смартфонов Galaxy S26 только в Южной Корее
Archimedes
16:16
Только-что проверил - нормально заходит по смс. Автор - звездобол.
«Госуслуги» начали требовать установить мессенджер Max для авторизации — по SMS больше зайти нельзя
mwc-lord
16:10
> тогда люди скупали видюхи, чтобы делать деньги А сейчас — чтобы эти самые деньги экономить. Крутить ИИшечку на своем железе — во-первых бесплатно, во-вторых более безопасно, и в-третьих не требует п...
Как нейросети заставляют нас платить за память золотом, а компьютеры тормозить
