Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
mongalaite
Пользователи теряют криптовалюту после установки расширения Chrome Crypto Copilot
Исследователи выявили приложение, которое добавляет скрытые комиссии к транзакциям в сети Solana

Специалисты по кибербезопасности из компании Socket обнаружили вредоносное расширение для браузера Chrome под названием Crypto Copilot, которое предлагает пользователям оперативную информацию о крипторынке и инструменты для торговли криптовалютой в социальной сети X (заблокирована в РФ), обещая удобное выполнение сделок.

На самом деле расширение вмешивается в процесс проведения своп-транзакций на децентрализованной бирже Raydium. Во время каждой операции обмена дополнительно добавляется скрытая инструкция на перевод части средств на кошелек злоумышленников. Код расширения замаскирован с помощью минификации и переименования переменных, что значительно затрудняет его анализ.

В платеже скрывается незначительная на первый взгляд сумма в SOL, но не менее 0.05 процента от размера сделки. Пользователь не видит этого перевода, так как он встраивается в подпись транзакции без какого-либо уведомления владельца.

Исследователь Kush Pandya из Socket отметил, что переводы направляются на личный кошелек, что делает их почти незаметными без ручной проверки каждой инструкции перед подписанием.

#криптовалюта #криптоактивы #кибербезобасность #криптовалютные транзакции #криптовалютное мошенничество #socket #криптовалютные преступления #crypto copilot #расширения chrome
Источник: dataconomy.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Астрономы РАН заметили необычный маневр межзвездного объекта 3I/ATLAS
1
Авторы YouTube-канала Hardware Unboxed назвали лучшие видеокарты 2025 года
3
Обновлённый поезд «Буревестник» прибыл из Москвы в Нижний Новгород в рамках предпусковой обкатки
1
Учёные предполагают наличие скрытых измерений Вселенной, свёрнутых в сложные семимерные фигуры
+
Двухэтажный поезд «Буревестник» начнёт курсировать между Москвой и Нижним Новгородом с 3 декабря
+
Вояджер-1 отдалится от Земли на расстояние в один световой день спустя почти 50 лет своего полёта
+
Франция поставит армии Индии 155-мм управляемые снаряды Katana
+
Китайская частная компания представила гиперзвуковую ракету YKJ-1000
+
Покупательнице квартиры певицы Долиной не вернули деньги и предложили самой искать мошенников
6
Рубль укрепился до максимума с июля текущего года
2
Взломщица EMPRESS заявила о своём окончательном решении покинуть ряды хакеров
1
Появились фотографии образца китайского истребителя J-36 с модернизированными соплами
+
Китайский импорт может принести убыток немецким ритейлерам в размере €144 млн всего за месяц
+
«Роскосмос» подтвердил повреждение стартовой площадки на Байконуре после запуска «Союза МС-28»
1
Депутаты Госдумы предложили выпустить купюру номиналом 10 000 рублей
9
Замороженные российские активы стали проблемой для ЕС
2
YouTube-канал Hardware Unboxed порекомендовал видеокарты в различных ценовых категориях
+
В Dying Light The Beast появились трассировка лучей и режим «Новая игра+»
1
Эксперты ожидают переноса нескольких космических миссий России из-за инцидента на Байконуре
6
Элементы тормозной системы поезда ВСМ «Москва — Санкт-Петербург» на испытаниях разогнали до 400 км/ч
+

Популярные статьи

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G Gaming Trio OC
24
Нелёгкий выбор между PlayStation 5 или игровым ПК — причём тут Steam Machines и консоли Xbox
496
Как хештег «Смирись с этим» едва не утопил Xbox и выставил надменность Microsoft напоказ
+

Сейчас обсуждают

Терминатор
14:57
Что удается. Обзывать всех людей непрашками.
Нелёгкий выбор между PlayStation 5 или игровым ПК — причём тут Steam Machines и консоли Xbox
Панишер 1
14:56
Агонизируй,шлюха щекастая И думай на досуге как мне все это удается ухахахха
Нелёгкий выбор между PlayStation 5 или игровым ПК — причём тут Steam Machines и консоли Xbox
Терминатор
14:54
Непрашка это ты. даже если выложу свой фейс с перепиской ты скажешь это подделка ты шизойд и всё.
Нелёгкий выбор между PlayStation 5 или игровым ПК — причём тут Steam Machines и консоли Xbox
Панишер 1
14:52
Щекастый,а хочешь я тебе пошагово подробно распишу как это было? Так как ты являешься наверное самой скользкой тут крысой,что заметно было даже по тому,как ты когда обосрался и был прижат к стенке,з...
Нелёгкий выбор между PlayStation 5 или игровым ПК — причём тут Steam Machines и консоли Xbox
valera60
14:45
"..Согласно результатам тестов Core Ultra 9 285K в Linux.." А дела с Windows?
Intel за год повысила быстродействие Core Ultra 9 285K в среднем на 9%
Алексей Кузнецов
14:43
Главный фактор - спамовая писанина приносит мало-мало денежек
8 факторов, из-за которых я не буду делать апгрейд ПК на Ryzen 7000/9000 или Core Ultra в 2026 году
Анатолий Изростова
14:30
Учись щегол
Нелёгкий выбор между PlayStation 5 или игровым ПК — причём тут Steam Machines и консоли Xbox
Roditch
14:27
Обычная марлевая маска эффективна против вируса только в условиях пандемии и только при определённых решениях принятых руководством конкретной страны. Например в России коронавирус был побеждён в тече...
Как Asus ROG Xbox Ally провалился на старте — почему заявления Microsoft не сходятся с цифрами
Терминатор
14:27
Хорошая твоя фоточка. https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&img_url=https%3A%2F%2Fsun1-15.userapi.com%2Fs%2Fv1%2Fig2%2FgujTqgjUvo-GVhTgBHRVCLwHSLMf8QKfyDxtToXG-Hn2w1vBysRRqtssc47Q3WUb2EG2y1JO73W...
Нелёгкий выбор между PlayStation 5 или игровым ПК — причём тут Steam Machines и консоли Xbox
Панишер 1
14:25
На пидора идёшь, толстощекий?ухахахха
Нелёгкий выбор между PlayStation 5 или игровым ПК — причём тут Steam Machines и консоли Xbox
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter