Индия нарастила закупки российской нефти из-за выгодных цен и временного дефицита альтернативных поставок

Индия в октябре этого года нарастила импорт российской нефти, так по данным агентства Bloomberg, объем поставок из России составил 1,48 миллиона баррелей в сутки. Это самый высокий показатель с начала текущего года, который превышает средние значения за предыдущие месяцы.

Основной причиной такого роста стали выгодные цены на российский сорт Urals. Индийские нефтеперерабатывающие компании увеличили закупки именно из-за экономической целесообразности, и снижение цен на Urals сделало этот ресурс особенно привлекательным на фоне дорогой нефти из стран Ближнего Востока.

Индия уже давно демонстрирует интерес к российским энергоносителям, и, несмотря на давление со стороны западных стран, страна продолжает развивать энергетическое сотрудничество с Россией через альтернативные механизмы расчетов и логистические схемы. Это подтверждает стремление Нью-Дели к энергетической независимости и диверсификации источников поставок энергоносителей.

Такой рост поставок свидетельствует о том, что российская нефть остается востребованной даже в условиях глобальных ограничений. Индия же использует текущую ситуацию, чтобы закрепиться как ключевой партнер России в новой геополитической энергетической реальности.

Следует заметить, что, по мнению экспертов Bloomberg, такой рост закупок объясняется просто пополнением запасов перед вступлением в силу ограничений на поставки нефти. Однако Россия успешно преодолела все предыдущие санкции и имеет годами наработанные схемы и методы обхода любых ограничений и, самое главное, надежных стратегических торговых партнеров, которых не остановят любые рестрикции.