Президент США предлагает радикальные меры для укрепления позиций доллара на мировом рынке

Дональд Трамп считает, что падение роли доллара как главной мировой резервной валюты напрямую угрожает экономической мощи Соединенных Штатов. В своем недавнем выступлении он заявил о намерении применить санкции против любой страны, которая будет пытаться снизить долю доллара в международных расчетах. По его мнению, такие действия подрывают основы американского влияния и экономической безопасности.

С начала 2020-х годов все больше государств начали использовать национальные валюты при торговле энергоресурсами и другими товарами. Россия, Китай, Индия, Бразилия и страны БРИКС активно развивают альтернативные платежные системы. Дедолларизация набирает обороты из-за частого применения США финансовых ограничений и напряженной геополитической обстановки.

Трамп намерен исправить ситуацию усилением давления через Минфин и Федеральную резервную систему. Он предлагает обложить пошлинами товары из тех стран, которые открыто переходят на расчеты без использования доллара.

Эксперты отмечают, что идеи Трампа, хотя и выглядят жестко, могут дать обратный эффект. Санкционная гонка может заставить участников рынка ускорить поиск независимых финансовых инструментов и подтолкнуть еще больше стран к отказу от доллара. В то же время полный отказ от американской валюты в ближайшие годы маловероятен из-за ее глубокой интеграции в мировую экономику.

По мнению аналитиков, стратегия Трампа отражает тревогу элит США за будущее доллара. Попытки остановить дедолларизацию силовым путем могут лишь ускорить переход большинства стран к многовалютной системе.