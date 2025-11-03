Пользователи MEXC заподозрили криптобиржу в неплатежеспособности

Криптовалютная биржа MEXC оказалась в центре внимания из-за массового оттока средств. За короткий период с её кошельков было выведено около 5,5 миллиардов долларов в цифровых активах. Многие клиенты не могут вывести свои вложения и беспокоятся о сохранности денег.

Представители MEXC назвали все обвинения ложными и заявили о полной финансовой стабильности компании. По их словам, все активы пользователей полностью обеспечены и подтверждены системой Proof of Reserves. В ближайшее время биржа обещает обновить данные дерева Меркла, чтобы каждый мог самостоятельно проверить резервы.

Однако независимые аналитики ставят под вопрос прозрачность MEXC, поскольку, по данным платформы CryptoQuant, был зафиксирован рекордный объем вывода средств с биржи. Эксперт по финансовой прозрачности Шанака Анслем призвала компанию опубликовать проверяемые балансы и пройти независимый аудит.

MEXC — это не единственная биржа, где сейчас наблюдается отток капитала. За последние сутки крупные суммы покинули и такие площадки, как Gemini и OKX, но именно MEXC потеряла наибольший объем средств, что усиливает обеспокоенность рынка.

Сейчас пользователи ждут четких доказательств платежеспособности MEXC, а не просто заверений. Без внешней проверки доверие к бирже продолжит падать.