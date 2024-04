Апрельское обновление безопасности 2024 придет на Samsung Galaxy Z Fold4, Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra

Samsung продолжает обновлять лучшие телефоны в своем каталоге, как самые новые, так и те, которые уже несколько лет находятся на рынке, последним патчем безопасности Android, соответствующим апрелю 2024 года. После запуска этого обновления на Galaxy S24 и Galaxy Z Fold5 и Galaxy Z Flip5, теперь настала очередь других старых флагманов южнокорейской компании.

реклама

Как подтверждает специализированное СМИ SamMobile, корейский гигант начал выкладывать апрельское обновление безопасности Android для Samsung Galaxy Z Fold4 в США и Galaxy S21 в Европе.

Компания Samsung начала выпуск апрельского обновления Android 2024 для Samsung Galaxy Z Fold4 в США с версией прошивки F936U1UES4EXD1 и для Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra на европейском континенте с номерами сборки G991BXXSAFXCL, G996BXXSAFXCL и G998BXXSAFXCL.

Для этих четырех высококлассных устройств Galaxy новое обновление включает патч безопасности April 2024, который исправляет более 4 десятков проблем безопасности и конфиденциальности, устраняет несколько общих ошибок, обнаруженных в предыдущих версиях One UI, а также повышает производительность и стабильность всех четырех устройств.

Samsung выпустила Galaxy Z Fold4 в середине 2022 года с Android 12L на борту, затем обновила их до One UI 5.0 с Android 13, в конце 2023 года они получили Android 14 с One UI 6.0 и, как ожидается, будут обновлены до One UI 6.1 с Galaxy AI в течение следующих нескольких месяцев.

В свою очередь, Samsung Galaxy S21 вышли на рынок в начале 2021 года с Android 11 на борту, позже в том же году они были обновлены до Android 12, через год получили обновление до Android 13 с One UI 5, в конце прошлого года были обновлены до Android 14 с One UI 6 и должны получить One UI 6.1 до конца второго квартала этого года.