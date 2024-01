Символично, что именно в такой момент студия Teyon решила выпустить большое бесплатное обновление для шутера RoboCop: Rogue City

В сфере видеоигр наблюдается значительный резонанс в свете шагов, предпринятых компанией SEGA. После удаления уровней сложности и режима New Game+ из стандартной версии Like a Dragon: Infinite Wealth, эти возможности стали доступны пользователям лишь в виде дополнительного контента, предлагаемого за отдельную плату. Этот ход вызвал не только волнение среди игрового сообщества, но и привлек внимание прессы.

В контексте данного события студия Teyon проявила свой профессионализм, предоставляя обширное бесплатное обновление для своего шутера RoboCop: Rogue City. Помимо устранения технических недочетов, патч вводит в игру свежий контент, включая уровень сложности "There Will be Trouble" (хардкор), режим New Game+, а также золотую модель пистолета Auto-9, доступную после завершения основной кампании. В арсенале игроков теперь появились новые микросхемы для улучшения оружия. Обновление уже доступно на PC, а версии для PlayStation 5 и Xbox Series ожидаются совсем скоро. Подчеркнем, что RoboCop: Rogue City, являясь продолжением культовой кинотрилогии "Робокоп" и получила положительные оценки критиков. Новое обновление предоставляет игрокам дополнительные возможности для погружения в захватывающий мир этого боевика.