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Nata15
Создан музыкальный сервис для снижения стресса у домашних животных
На выставке CES 2024 японский стартап One By One Music объявил о запуске музыкального стримингового сервиса, ориентированного на домашних животных — особенно собак

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На международной выставке CES 2024 представлен инновационный музыкальный стриминговый сервис от японского стартапа One By One Music, ориентированный на создание благоприятного окружения для домашних животных, особенно собак. В течение двухлетнего сотрудничества с исследователями Университета Адзабу, разработчики тщательно изучали влияние музыкальных композиций на уровень кортизола в слюне собак, демонстрируя удивительное снижение на 84%, что напрямую сказывается на уровне стресса у животных.

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На основе этих научных данных команда One By One Music взаимодействовала с профессиональными композиторами и музыкантами для создания нейросети, способной в режиме реального времени генерировать музыкальные композиции, оптимально воздействующие на эмоциональное состояние домашних питомцев. Примеры сгенерированной музыки доступны для прослушивания на официальном сайте сервиса.

Для получения полного доступа к стриминговому контенту предлагаются платные подписки: персональный план оценивается примерно в 7 долларов в месяц, в то время как корпоративный вариант предоставляется по цене около 20 долларов. Стоит отметить, что организации, занимающиеся защитой животных, приюты и опекуны животных могут воспользоваться сервисом бесплатно.

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Эта инновационная инициатива One By One Music направлена на смягчение стресса у собак в моменты их временного отделения от хозяев, и ее разработка базируется на проверенных научных исследованиях и профессиональных подходах.

#новости #техника
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12:52
> уровень кортизола в слюне собак А точно собак или только Акита-ину?
Создан музыкальный сервис для снижения стресса у домашних животных
glavhyilo
12:51
я знаю их украли в пентагоне.
Пентагон не знает где сейчас переданные Киеву оружейные системы на сумму в 1 миллиард
СерГей Заднеприводный
12:49
любители подрочиться, амудешники дрочатся, на невидии в это время играют или работают
Андервольтинг - принципиально неверное решение для снижения температуры видеокарты, делаем лучше
Мегавольт
12:48
привет 6500хт
GeForce RTX 3050 6 ГБ приписывают наличие 2304 CUDA ядер и сильно урезанные частоты с TDP
СерГей Заднеприводный
12:47
Все верно, сам сталкивался с таким в гугле полно инфы. Перешел на Нвидиа и красота, всё работает идеально, ни одного глюка и температуры достойные.
Андервольтинг - принципиально неверное решение для снижения температуры видеокарты, делаем лучше
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