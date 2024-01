На выставке CES 2024 японский стартап One By One Music объявил о запуске музыкального стримингового сервиса, ориентированного на домашних животных — особенно собак

На международной выставке CES 2024 представлен инновационный музыкальный стриминговый сервис от японского стартапа One By One Music, ориентированный на создание благоприятного окружения для домашних животных, особенно собак. В течение двухлетнего сотрудничества с исследователями Университета Адзабу, разработчики тщательно изучали влияние музыкальных композиций на уровень кортизола в слюне собак, демонстрируя удивительное снижение на 84%, что напрямую сказывается на уровне стресса у животных.

реклама

На основе этих научных данных команда One By One Music взаимодействовала с профессиональными композиторами и музыкантами для создания нейросети, способной в режиме реального времени генерировать музыкальные композиции, оптимально воздействующие на эмоциональное состояние домашних питомцев. Примеры сгенерированной музыки доступны для прослушивания на официальном сайте сервиса.

Для получения полного доступа к стриминговому контенту предлагаются платные подписки: персональный план оценивается примерно в 7 долларов в месяц, в то время как корпоративный вариант предоставляется по цене около 20 долларов. Стоит отметить, что организации, занимающиеся защитой животных, приюты и опекуны животных могут воспользоваться сервисом бесплатно.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Эта инновационная инициатива One By One Music направлена на смягчение стресса у собак в моменты их временного отделения от хозяев, и ее разработка базируется на проверенных научных исследованиях и профессиональных подходах.