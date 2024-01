Как можно убедиться из опубликованного на YouTube отрывка, студия Pieces Interactive взяла за основу новейшие выпуски сериала Resident Evil — камера, интерфейс и неспешный экшен сразу же напоминают о Resident Evil 2 Remake

В предшествующем году адепты хоррор-жанра наслаждались несколькими изысканными ремейками знаменитых игр, в числе которых были Dead Space, Resident Evil 4 и System Shock. Весной текущего года в ожидается новое воплощение концепции Alone in the Dark, представленное студией Pieces Interactive, и недавно Game Informer предоставили подробное геймплейное видео данного проекта.

Из недавно опубликованного материала на YouTube ясно, что разработчики из Pieces Interactive черпали вдохновение из последних выпусков серии Resident Evil. Это отчетливо проявляется в выборе камеры, дизайне интерфейса и медленном темпе игрового процесса, сходном с тем, что было замечено в Resident Evil 2 Remake. Тем не менее, следует отметить относительную скромность бюджета, что проявляется в некоторой степени в несовершенстве анимации персонажа Эмили Хартвуд, которым управляют участники игры. Тем не менее, несмотря на эти ограничения, последний обзор игры получил положительные отзывы.

Презентация Alone in the Dark назначена на 20 марта, а релиз игры запланирован на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Все эти тонкие детали и умелые аспекты делают проект выдающимся для ценителей жанра, несмотря на возможные финансовые ограничения, проявившиеся в аспекте анимации.