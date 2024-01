Сейчас в магазине можно забрать в коллекцию одну из лучших драм прошлого десятилетия

Epic Games Store продолжает свою акцию по бесплатному предоставлению игр, и на этот раз в рамках их инициативы доступна A Plague Tale: Innocence – приключенческий стелс-экшен, разработанный командой Asobo Studio. Игра рассказывает о побеге главной героини, Амиции, и её младшего брата, Гуго, от французской инквизиции и стаи крыс в фэнтезийном сеттинге, который можно охарактеризовать как кинематографичный стелс-экшен с элементами хоррора, аналогичный The Last of Us.

реклама

Эта акция доступна всем пользователям и завершится сегодня в 19:00 по времени магазина. Жителям России и Беларуси также предоставлен доступ к данной возможности. Для получения игры необходимо посетить страницу A Plague Tale: Innocence в магазине и нажать кнопку "Получить". В связи с близким завершением акции, рекомендуется не упустить возможность добавить этот тайтл в свою игровую коллекцию.