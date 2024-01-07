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Nata15
EGS раздаёт A Plague Tale: Innocence бесплатно и бессрочно
Сейчас в магазине можно забрать в коллекцию одну из лучших драм прошлого десятилетия

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Epic Games Store продолжает свою акцию по бесплатному предоставлению игр, и на этот раз в рамках их инициативы доступна A Plague Tale: Innocence – приключенческий стелс-экшен, разработанный командой Asobo Studio. Игра рассказывает о побеге главной героини, Амиции, и её младшего брата, Гуго, от французской инквизиции и стаи крыс в фэнтезийном сеттинге, который можно охарактеризовать как кинематографичный стелс-экшен с элементами хоррора, аналогичный The Last of Us.

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Эта акция доступна всем пользователям и завершится сегодня в 19:00 по времени магазина. Жителям России и Беларуси также предоставлен доступ к данной возможности. Для получения игры необходимо посетить страницу A Plague Tale: Innocence в магазине и нажать кнопку "Получить". В связи с близким завершением акции, рекомендуется не упустить возможность добавить этот тайтл в свою игровую коллекцию.

#новости #техника
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Zhuge Liang
12:08
Что за ватная статья?)))
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glavhyilo
12:07
не помню в каком году,но её уже давали неск лет назад.Они по кругу в егс всё свое старьё раздают.
EGS раздаёт A Plague Tale: Innocence бесплатно и бессрочно
coth
12:05
С добрым утром. Но это было 3 января.
EGS раздаёт A Plague Tale: Innocence бесплатно и бессрочно
Апшеронский скакел
12:05
На галоперидол тут зарабатываешь?
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glavhyilo
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Китя.
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Только Днепр фарсируют хоклы. и там недавно сома поймали на 170кг хватит кормить рыбеху. Лучше сдавайтесь.
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glavhyilo
12:01
не нужна,её давали там уже.
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